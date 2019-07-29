المنافسة تدخل مرحل التحدي بين المتسابقين في سباق الكارتينغ الرابع السبت

عمان – الغد – ينطلق صباح يوم السبت المقبل سباق الكارتينغ – الجولة الرابعة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينع (تحدي روتاكس – ماكس) ويتكون السباق لفئات (السينيور والميني والمايكرو والجونيور – ماكس).

ووفق التعليمات التكميلية لسباق الكارتينغ التي أصدرتها الأردنية لرياضة السيارات يوم الأحد الماضي لفئات (المايكرو والميني – ماكس)، تجري يوم السبت المقبل عملية الفحص الفني للسيارات من الساعة 9 – 10 صباحا، ومن ثم شرح عن السباق من الساعة صباحا 10.05 – 10.10 صباحا، ومباشرة عملية الإحماء من الساعة صباحا 10.20 – 10.25 صباحا، وتبدأ التصفيات من الساعة 10.40 صباحا – 10.50 صباحا.

وتبدأ جولة (بريفاينل للسباق 1) وتضم 12 لفة عند الساعة 11.10 صباحا ، ومن ثم جولة (فاينل للسباق 2) وتضم 15 لفة عند الساعة 11.40 ظهرا.

ووفق التعليمات التكميلية للسباق لفئة الجونيور والسينيور – ماكس تجري يوم السبت المقبل عملية الفحص الفني للسيارات من الساعة 9 – 10 صباحا، ومن ثم شرح عن السباق من الساعة 10.05 صباحا – 10.10 صباحا ، ومباشرة عملية الإحماء من الساعة 10.30 – 10.35 صباحا، وتبدأ التصفيات من الساعة 10.55 – 11.05 صباحا.

وتبدأ جولة (بريفاينل للسباق 1) وتضم 15 لفة عند الساعة 11.20 صباحا، ومن ثم جولة (فاينل) وتضم 20 لفة عند الساعة 11.50 صباحا.

المنافسة تدخل مرحلة التحدي

يدخل السائقون في صراع قوي من أجل التقدم نحو مراكز الصدارة في سباق الكارتينغ الرابع لفئات (السينيور والميني والمايكرو والجونيور – ماكس).

السباق يعد محطة مهمة للمتسابقين من أجل تعزيز رصيدهم من النقاط على سلم الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات الكارتينغ التي تضم 6 سباقات لعام 2019 ، مما يجعل السباق من أكثر السباقات تشويقا.

وكان قد فاز في سباق الكارتينغ الرابع في فئة السينيور- ماكس أمير هشام النجار(المركز الأول)، مناف حجاوي (المركز الثاني)، هشام أمير النجار (المركز الثالث) يزن جمعة (المركز الرابع).

وفي فئة الميني – ماكس: سند رجا الحموي (المركز الأول) ، أركان مكالدة (المركز الثاني) فيصل ناشخو (المركز الثالث).

وفي فئة الجونيور، عبد الله الدسوقي (المركز الأول)، زيد الحاج حامد (المركز الثاني) .

اللجان المشرفة على السباق

ويشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من زيد بلقز (رئيسا) والعضوان زيد وليد أبو زيد وباسم ترزي ويدير السباق طارق سختيان ومسؤول النتائج سامر عبيدو ومسؤول السلامة عبد الله قصاص وضابط شؤون المتسابقين يمان أبو العدس والمراقبون من طاقم حلبة جوردن سبيد سنتر ومسؤول الفحص الفني عمر فراح ومسؤولة التسويق والإعلام داليا ناصرالدين، ومسؤول دخول وخروج السيارات للمضمار حنا قبطي والمسؤول المالي محمد السيد ومسؤول االدعم اللوجستي خليل السواعير ومسؤول اللوازم رضا بكر ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج.