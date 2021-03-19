المنافسة تشتد بين المتسابقين لنيل الألقاب في باها الأردن الدولي -صور

أيمن وجيه الخطيب

العقبة – اتختتم يوم غد السبت منافسات باها الأردن الجولي – الجولة الرابعة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوي – باها ، والجولة الثانية من بطولة الدرجات النارية الصحراوية – فيم ، وباها الأردن الوطني.

وكانت قد انطلقت اليوم الجمعة منافسات اليوم الأولى للبطولات الـ 13 وسط إجراءات صحية صارمة في ظل جائحة كورونا بالتعاون مع مركز الأزمات واللجنة المنظمة، حيث خضع كافة المشاركون بكافة اختصاصاتهم إلى فحص كورونا.

ويعد السباق معتمدا رسميا من قبل الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، وتم اقامة سباقين للباها ضمن منافسات كأس العالم للراليات الصحراية قبل مدة قصيرة في دبي والسعودية والآن في الأردن.

الهولندي إريك فان لون يتصدر باها الدولي

قطع المتسابقون رمال صحراء رم يوم أمس الجمعة من خلال المرحلة الخاصة الأولى (وادي رم) وطولها 210.72 كيلومتر صباحا والمرحلة الخاصة الثانية (الديسي) وطولها 112.90 كيلومتر بعد الظهر.

أما يوم غد السبت، فسوف يخوض المشاركون مرحلة خاصة صعبة (الصالحية) التي يبلغ طولها 236.06 كيلومتر وتقام شمال مدينة العقبة، ومن ثم يعود المشاركين بعدها مدينة العقبة من أجل حفل تتويج الفائزين واختتام الرالي عصرا.

وتبلغ المسافة الإجمالية للدراجات والسيارات 888.58 كم، منها 587.61 كم مراحل خاصة 300.97 كم مراحل وصل.

وبلغت المنافسة ذروتها في باها الأردن الدولي للراليات الصحراوية بين القطري خليفة العطية وملاحه الفرنسي بينساري على متن سيارة كان ام ميرفيك والسعودي ياسر بن سعيدان وملاحه الروسي أليكس كوزميتش على متن سيارة ميني كوبر والهولندي إريك فان لون وملاحه الفرنسي سيباستيان ديلاونيه، على متن سيارة تويوتا هايلوكس والفرنسي رونان شابوت وملاحه مواطنه جيليس بايلوت على متن سيارة تويوتا هايلوكس والكويتي مشاري الظفيري وملاحه القطري ناصر الكواري على متن سيارة كان ام ميرفك

وصالح السيف وملاحه الاسباني أوريول على متن سيارة كان ام ميرفيك والسعودية دانيا عقيل وملاحها الفرنسي ستيفان دوبيل على متن سيارة كان ام ميرفيك واستطاع الهولندي إيريك فان لون حسم منافسات اليوم الأول لصالحه.

منافسة على لقب باها الأردن الدولي للدراجات النارية بين الإماراتي البلوشي والأردني أبو عيشة

واشتدت المنافسة في في باها الأردن – الجولة الثاني من بطولة كأس العالم للدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع “كوادز” “فيم باها”: بين الإماراتي محمد البلوشي على متن هاسكفارنا 450 والأردني عبد الله أبو عيشة على متن كاي تي ام 450 والأردني طلعت الشيشاني على متن كي تي ام والسعودي عبد الحليم المغيرة على متن كاي تي أم – أف 450″ واستطاع البلوشي تصدر المنافسات واحرز المركز الأول.ولحق به المركز الثاني اقوى منافسي هأبو عيشة (السبع) وجاء في المركز الثالث السعودي المغيرة.

وتصدر فئة الدراجات النارية “كوادز” السعودي هاني النوميصي على متن ياماها رابتور 700 ولحق به في المركز الثاني مواطنه فيصل الصويح على متن ياماها واي أف زد 450، وجاء في المركز الثالث مواطنهم هيثم التويجري على متن ياماها “واي أف زد 450 آر.

وتصدرت فئة السيدات الكويتية سارة الخريبط على متن ياماها دبليو آر وانسحبت من المنافسات الهندية ايشوريا بيساي على متن هسكوفرانا التي تعرضت لحادث وقامت طائرة الاخلاء بنقلها إلى سيارة الاسعاف في 4 دقائق وتلقت العلاج في المستشفى وهي بحاله جيدة.

السعودي الحربي يتصدر الباها الوطني

ودارات منافسات قوية بي باها الأردن الوطني تصدرها السعودي حمد الحربي وملاحه مواطنه وليد الشقاوي على متن سيارة ياماها يو اكس زد 0100 ولحق به في المركز الثاني الأردني غيث القبطي وملاحه مواطنه معاذ العرجا على متن رينج روفر جاء في المركز الثالث الأردني فراس السلال وملاحه قيس خطاب على متن كان كام ميرفك.

نتائج اليوم الأول باها الأردن – الجولة الرابعة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية – باها

1- السائق إريك فان لون (هولندا) وملاحه سيباستيان ديلاونيه (فِرنسا) – تويوتا “هايلوكس أوفِردرايف” (“تي 1”) – 3:42:20 ساعات.

2- السائق ياسر بن سعيدان (السعودية) وملاحه أليكسي كوزميتش (روسيا) – ميني “جون كوبر وُركس” (“تي 1”) بزمن 3:42:46 ساعات.

3- – السائق رونان شابو (فِرنسا) وملاحه جيل بيلّو (فِرنسا) – تويوتا “هايلوكس أوفِردرايف” (“تي 1”) بزمن 3:54:55 ساعات.

4- السائق صالح العبدالعالي (السعودية) وملاحه محمد النعيم (السعودية) – هامّر “أتش 3” (“تي 1”) بزمن 4:02:11 ساعات.

5- السائق مشاري الظفيري (الكويت) وملاحه ناصر الكواري (قَطر) – “كان – أم” “مافِريك أكس 3” (“تي 4”) بزمن 4:04:57 ساعات.

6- السائق توماس بيل (بريطانيا) – الملّاح أرماند مونليون هِرنانديز (إسبانيا) – “كان – أم” “مافِريك” (“تي 4”) بزمن 4:10:00 ساعات.

7- السائق كلود فورنيه (فرنسا) وملاحه سيمون غوسبودارشيك (بولندا) – “كان – أم” “مافِريك أكس 3” (“تي 4”) بزمن 4:26:50 ساعات.

8- السائقة دانية عقيل (السعودية) وملاحه ستيفان دوبل (فِرنسا) – “كان – أم” “مافِريك” (“تي 3”) بزمن 8:18:58 ساعات.

9- السائق خليفة صالح العطية (قَطر) وملاحه زافييه بانسيري (فِرنسا) – “كان – أم” “مافِريك” (“تي 4بزمن 29:15:00 ساعة

نتائج اليوم الأول لباها الأردن – الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للدراجات النارية – فيم

1- محمد البلوشي (الإمارات) – “هاسكفارنا” “450” بزمن 5:34:46 ساعات.

2- عبداللـه أبوعيشة (الأردن) – “كاي تي أم” “450” بزمن 5:37:16 ساعات.

3- عبدالحليم المُغيرة (السعودية) – “كاي تي أم” “إي أكس سي – أف 450” بزمن 6:06:13 ساعات.

4- طلعت الشيشاني (الأردن) – “كاي تي أم” “إي أكس سي 500 إنديورو” بزمن 6:12:08 ساعات.

5- باولو أوليفيرا (موزامبيق) – “هاسكفارنا” ” 450″ بزمن 6:57:56 ساعات

6- محمد الخاطر (السعودية) – “كاي تي أم” “إي أكس سي 500” بزمن 12:49:00 ساعة.

7- سلمان فرحان (البحرين) – “هاسكفارنا” “أف إي 450” بزمن 26:15:27 ساعة.

8- زيد جابر (الأردن) – “كاي تي أم” “450” بزمن 30:56:00 ساعة.

9- سارة الخريبط (الكويت) – “ياماها” “دبليو آر 450 أف” بزمن 31:33:00 ساعة.

نتائج الدراجات النارية رباعية العجلات “كوادز”

1-هاني النوميصي (السعودية) – ياماها “رابتور 700” بزمن 30:45:00 ساعة.

2- فيصل السويح (السعودية) – ياماها “واي أف زد 450 آر”بزمن 45:00:00 ساعة.

3- – هيثم التويجري (السعودية) – ياماها “واي أف زد 450 آر” بزمن 51:00:00 ساعة.

نتائج اليوم الأول – باها الأردن الوطني

1- الساق حمد الحربي (السعودية) وملاحه وليد الشقاوي (السعودية) – ياماها “واي أكس زد 1000” (“تي 4”) بزمن 3:30:52 ساعات

2- السائق غيث قبطي (الأردن) وملاحه معاذ العرجا (الأردن) – راينج روفر “كلاسيك” فئة “تي 2” بزمن 5:09:56 ساعات

3- فراس السلال (الأردن) وملاحه قيس خطّاب (الأردن) – “كان – أم” “مافِريك أكس 3” بزمن 6:07:08 ساعات.

4- هيثم العبادي (الأردن)وملاحه سيف العبادي (الأردن) – راينج روفر “كلاسيك” فئة “تي 2” بزمن 6:17:53 ساعات.

5- السائق جمعة فرعون (فلسطين) وملاحه محمد الصنع (فلسطين) – ميتسوبيشي “باجيرو” “تي 2” بزمن 7:26:51 ساعات.

6- حسن الكايد (فلسطين) – ياسر الشيخ (فلسطين) وملاحه ميتسوبيشي “باجيرو كينغ” “تي 1” بزمن 8:57:28 ساعات.