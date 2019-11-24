المنافسة تشتعل على لقب دوري الدرجة الأولى لكرة اليد

بلال الغلاييني

عمان – اشتعلت المنافسة على لقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، بعد أن واصلت فرق السلط والحسين إربد والأهلي تقدمها بكل قوة، وحققت المطلوب في الجولة الثالثة، حيث تصدر فريق السلط الترتيب العام برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، مستفيدا من الفوز الكبير الذي حققه على مستضيفه فريق كفرنجة بنتيجة 29-21، بينما عبر فريق الحسين محطة القوقازي وتغلب عليه بنتيجة كبيرة وصلت الى 35-22، ليرفع رصيده الى 4 نقاط من مباراتين، في الوقت الذي تخلص فيه فريق الأهلي من عقبة العربي وخرج فائزا بفارق هدف واحد 25-24، رافعا رصيده أيضا الى 4 نقاط من مباراتين.

وينتظر أن تشهد الجولات المقبلة، تنافسا كبيرا بين الفرق الطامحة بالبقاء في المقدمة، ولعل المواجهة المقبلة التي تجمع بين فريقي الحسين إربد والأهلي وتقام يوم السبت المقبل في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، والتي ستحدد بشكل كبير معالم القمة، في انتظار بقية المواجهات التي تجمع بين السلط مع فريقي الحسين إربد والأهلي.

هذا على صعيد القمة والصراع الثلاثي، في حين أن العربي ورغم خسارته أمام الأهلي فإنه ما يزال يملك حظوظ الفوز باللقب، والفريق قادر على ترجمة ذلك نظرا لما يضمه من عناصر جيدة وأداء متطور، ويحتل الفريق حاليا المركز الرابع برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.

ومن خلال النتائج التي أفرزتها الجولات الثلاث الماضية، وما اظهرته الفرق من مستويات فنية، فإن الصراع على تفادي الهبوط بات محصورا بين فرق القوقازي والكتة وكفرنجة، وهي الفرق الثلاثة التي لم تدرك الفوز لغاية الآن، وإن ظهر فريق القوقازي بصورة أفضل من الناحية الفنية عن فريقي الكتة وكفرنجة، والمواجهات المقبلة التي ستجمع بين هذه الفرق حتما ستحدد هوية الفريق الثاني الذي سيرافق فريق عمان الذي تقرر تهبيطه الى مصاف أندية الدرجة الثانية بعد أن اعتذر عن عدم استكمال منافسات الدوري بعد الجولة الأولى، والتي شهدت خسارته أمام فريق الأهلي 9-39.

الى ذلك، تبدأ لقاءات الجولة الرابعة يوم الجمعة المقبل من خلال المواجهة التي تجمع بين فريقي القوقازي والكتة في صالة الأمير محمد بالزرقاء وعند الساعة الخامسة مساء، فيما تشهد صالة مدينة الحسن الرياضة بإربد يوم السبت المقبل مباراتين، حيث يلتقي عند الساعة الرابعة مساء فريقا الكتة والعربي، تليها مباشرة وعند الساعة السادسة مساء مباراة القمة التي تجمع بين فريقي الحسين إربد والأهلي.