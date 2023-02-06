المنافسة تشتعل في “طاولة العالم” جولة عمان الثانية

اللجنة الإعلامية لاتحاد الإعلام الرياضي

عمان – انطلقت أمس في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، منافسات بطولة العالم لكرة الطاولة (جولة عمان الثانية) – Contender، والتي يستضيفها الاتحاد الدولي، ضمن سلسلة بطولات العالم التي يشرف عليها الاتحاد الدولي، وسط منافسة كبيرة بين كوكبة اللاعبين المشاركين، الذين يسعون لتسجيل النتائج القوية.

وتتميز هذه البطولة بوجود نخبة من اللاعبين المصنفين الأوائل على لائحة التصنيف التابعة للاتحاد الدولي، اضافة إلى نقاطها الأعلى التي يتحصل عليها اللاعبون الفائزون بالمراكز الأولى والمشاركون في مختلف المسابقات المعتمدة وهي (فردي الرجال، فردي السيدات، زوجي الرجال، زوجي السيدات، الزوجي المختلط)، في الوقت الذي خصص فيه الاتحاد الدولي جوائز مالية قيمة للاعبين الفائزين بالمركزين الأول والثاني في كل مسابقة.

وأقيمت أمس منافسات الفردي للرجال والسيدات، ضمن الأدوار الأولى، وشهدت خسائر متوقعة للاعبي المنتخب الوطني، الذين خاضوا مباريات مع لاعبين من أصحاب التصنيف المتقدم، حيث خسر اللاعب حسن الحوراني أمام اللاعب المصنف 94 على العالم الألماني فانبر ميغ بنتيجة 3-0، وخسر اللاعب زياد عزيز أمام المصنف 184 الهندي باياس جاين بنتيجة. 3-0، وخسر اللاعب المصنف 193 لي هونغ من هونغ كونغ.3-0، وخسرت اللاعبة ميرا الحاج أمام المصنفة 176 الصينية كين يوكسوان بنتيجة 3-0، وخسرت اللاعبة زينة صدقة أمام اللاعبة السيرلانكية اشارا بنتيجة 1-3.

ويتنتظر ان يواصل لاعبو المنتخب الوطني مشاركتهم في مختلف المسابقات في هذه البطولة، حيث يشارك اللاعبون إلى جانب مسابقتي الفردي للرجال والسيدات، في مسابقة الزوجي للرجال من خلال الثنائي زيد أبو يمن وزياد عزيز، والثنائي حسن الحوراني وخالد باسم، وكريم الشلتوني وحمادة قصول، والثنائي رائد وائل ومحمد بني سلامة، وفي مسابقة الزوجي للسيدات يشارك الثنائي تيماء ابو يمن وسوار أبو يمن، والثنائي بتول خضر وزينة صدقة، وفي مسابقة الزوجي المختلط يشارك الثنائي زيد عزيز وتيماء أبو يمن، والثنائي زيد أبو يمن وسوار أبو يمن.

الإعلام : وجه الأردن المشرق

أعرب رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي عن بالغ شكره وتقديره إلى أسرة الإعلام الرياضي الأردني على دورها الكبير والمميز في انجاح هذا الحدث الرياضي وقال الزعبي في حديثه للجنة الإعلانية “نفتخر بالإعلام الرياضي الأردني الذي عكس الوجه المشرق للرياضة الأردنية من خلال تغطيته المتميزة للبطولة، والتي كان لها دور رئيسي في وضع الأردن على خريطة الإعلام الرياضي”.