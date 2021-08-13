المنافسة على اللقب تبلغ ذروتها.. ومنطقة الهبوط تشتعل من جديد

بلال الغلاييني

عمان – بلغت المنافسة على لقب دوري أندية المحترفين لكرة القدم ذروتها مع التقارب النقطي بين الفرق الطامحة بالفوز بهذا اللقب، في الوقت الذي دخلت في منطقة الهبوط صراعا كبيرا بين الفرق التي تسعى للنجاة من الهبوط.

في المنطقة العلوية كان للفوز المثير الذي سجله فريق الرمثا على حساب ضيفه فريق الوحدات 3-2، دور كبير برفع وتيرة المنافسة بين الفرق الطامحة بالظفر باللقب، خصوصا وأن الفوز “الرمثاوي” أوقف تمدد “الوحدات” في مواصلة التقدم، ودفع به لمشاركة فريق السلط صدارة الترتيب العام برصيد 29 نقطة، بعد أن حقق السلط الفوز المثير الذي جاء على حساب الجزيرة بهدف وحيد.

الرمثا تقدم للمركز الثالث برصيد 27 نقطة، في الوقت الذي استفاد فيه الفيصلي كثيرا من خسارة الوحدات، عندما رفع رصيده إلى 26 نقطة بعد الفوز الكبير الذي سجله على فريق البقعة وبلغ مع صافرة النهاية 5-0.

ومن المستفيدين أيضا في تقلبات المنطقة العلوية كان فريق الحسين إربد، الذي دخل في صراع المنافسة على اللقب، بعد الفوز المستحق الذي سجله على حساب مستضيفه فريق شباب الأردن 3-1، والذي منحه فرصة التقدم برصيد 23 نقطة.

ويبدو أن صراع المنافسة على اللقب سيبقى محصورا بين الفرق الخمسة (الوحدات والسلط والرمثا والفيصلي والحسين)، والتي ينتظر أن تشهد ايضا تقلبات وفق ما ستفرزه المواجهات المقبلة، في الوقت الذي بقي فيه فريقا شباب الأردن برصيد 18 نقطة والجزيرة برصيد 17 نقطة في المنطقة الدافئة، وهذا يتطلب منهما بذل المزيد من الجهد في الجولات المقبلة تحسبا من تقدم الفرق الأخرى التي تسعى جاهدة لتحصيل المزيد من النقاط بحثا عن البقاء بين فرق الكبار.

صراع الهبوط

وتشهد منطقة الهبوط صراعا كبيرا بين الفرق التي تسعى للتقدم نحو منطقة الأمان، ولعل الفوز المثير الذي حققه فريق سحاب على نظيره فريق معان بهدف وحيد، اشعل الصراع من جديد في هذه المنطقة، ما منحه فرصة التقدم نحو المركز الثامن برصيد 13 نقطة، يليه فريق الجليل بالمركز التاسع برصيد 12 نقطة، بعد التعادل السلبي الذي سيطر على مباراته التي جمعته مع فريق شباب العقبة، والأخير تراجع إلى المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط، وقبل ذلك يتواجد فريق معان في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

وما يزال فريق البقعة يسكن في المركز الثاني عشر والأخير برصيد خال من النقاط، ويبدو أنه بات على مقربة جدا من وداع دوري المحترفين بعد أن تلقى الخسارة الثالثة عشرة منذ انطلاق منافسات الدوري.

وانجا يحافظ على صدارة الهدافين

حافظ محترف السلط رونالد وانجا على صدارة الهدافين برصيد 10 أهداف، رغم انه لم يسجل في الجولة الثالثة عشرة، وبقي خلفه لاعب فريق سحاب يزن نعيمات بالمركز الثاني برصيد 8 أهداف، وهو أيضا لم يسجل في هذه الجولة، وقفز لاعب الرمثا محمد أبو زريق (شرارة) إلى المركز الثالث بعد أن رفع رصيده إلى 6 أهداف بفضل الهدف الذي سجله في مرمى فريق الوحدات.

وسجل 5 أهداف كل من اللاعبين علي علوان (الجزيرة) ودوغلاس (شباب الأردن)، وإبراهيم الجوابرة (الوحدات)، ثم سجل 4 أهداف اللاعبون محمد عبد المطلب (البقعة)، عبدالله العطار وحمزة الصيفي (الجزيرة)، محمد العكش (الفيصلي)، وأحمد العرسان (الفيصلي)، وحمزة الدردور وحسان الزحراوي (الرمثا)

وسجل 3 أهداف كل من اللاعبين إبراهيم الرواد وسند جعارة (معان)، خالد الدردور (شباب الأردن)، أنس العوضات، ويزن العرب (الوحدات) ومارديك مارديكيان، وخلدون الخزام (الجليل)، وعبدالله عوض (الفيصلي)، ومحمود زعترة (الوحدات)، ومحمود مرضي (السلط).

وسجل هدفين اللاعبون عدي القرا (سحاب )، عيسى السباح (شباب العقبة) يزن ثلجي (سحاب)، أحمد ياسر وبادو (الحسين)، عبدالله ذيب، محمد راتب الداوود (السلط)، سالم العجالين ومحمد أبو زريق وهشام الصيفي (الفيصلي)، خالد أبو رياش (شباب الأردن) شاهر شلباية (الحسين إربد)، حسين عبيدات، ابراهيم سعادة وجبر خطاب (الجزيرة)، أحمد زريق، عبدالله نصيب، منذر أبو عمارة وعبد العزيز نداي وأحمد ثائر وسليمان أبو زمع (الوحدات)، ماجد عثمان، كوليبالي (الرمثا ) وعمرو الشحات (معان).

وسجل هدفا واحدا اللاعبون علي صالح (البقعة)، وليد الدرايسة ومحمود موافي (معان)، محمد الباشا ومصطفى كمال (الجزيرة)، عامر علي، فارس غطاشة، وصدام الشهابات وأمية المعايطة وليث بشتاوي (الجليل)، وسام أبو دعابس وأحمد أبو جادو (سحاب)، سوني سعد، أحمد سمير، محمد الدميري و خالد عصام (الوحدات)، أمين الشناينة، إبراهيم دلدوم، ورد البري، مجدي العطار، وأنس جبارات (الفيصلي)، أدهم القرشي، محمد مصطفى، زيد أبو عابد ومحمد كلوب (السلط)، محمد القيسي، محمد الموالي، أحمد أبو كبير، بلال الداوود، أنس العساسلة ولؤي عمران وياسر الرواشدة ورودي مانجا واوتيمار (الحسين إربد)، محمد خالد ذيب ووسيم الريالات (شباب الأردن)، بشار ذيابات، مصعب اللحام، مهند خير الله (الرمثا) وخالد الردايدة، محمود شوكت، أحمد أبو حلاوة، زكي أبو ليلى، إريك (شباب العقبة).

شذرات من الجولة 13

* أعلى نتيجة شهدتها الجولة الـ 13 كانت من نصيب فريق الفيصلي عندما اثقل مرمى نظيره فريق البقعة بخماسية نظيفة.

* سجلت مباراة الرمثا والوحدات، والتي جرت على ملعب مدينة الحسن بإربد أكبر حضور جماهيري في الدوري لغاية الآن.

* شهدت هذه الجولة تسجيل 16 هدفا.

* احتسبت في هذه الجولة ركلة جزاء واحدة لمصلحة الفيصلي أمام البقعة، والتي لم يحسن فيها سالم العجالين التسجيل.

* غابت البطاقات الحمراء عن هذه الجولة.

* مهاجم الفيصلي هشام الصيفي سجل هدفين في مرمى البقعة ومن ثم خرج مصابا بسبب الإصابة التي تعرض لها بعد تسجيله الهدف الثاني مباشرة.

* الفوز الثمين الذي سجله فريق سحاب على حساب فريق معان منحه فرصة التقدم خطوة مهمة نحو البقاء بين الكبار.

* قاد مدرب الفيصلي الجديد العراقي حكيم شاكر أول مباراة له والتي كانت أمام فريق البقعة.

* شهدت هذه الجولة تعادلا وحيدا، وكان في مباراة شباب العقبة مع الجليل.

* خسارة فريق الجزيرة أمام السلط بهدف وحيد، دفعت مدرب الجزيرة أمجد أبو طعيمة لتقديم استقالته، والتي وافقت عليها إدارة النادي.

لقاءات الجولة 14

تبدأ لقاءات الجولة الرابعة عشرة اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، عندما يستضيف فريق السلط نظيره فريق شباب العقبة عند الساعة السادسة مساء على ملعب السلط، ثم تقام يوم الخميس المقبل مباراتان، حيث يلتقي عند الساعة السادسة مساء على ملعب الحسن بإربد فريقا الجليل والرمثا، ثم يلتقي فريقا الوحدات والفيصلي عند الساعة الثامنة والنصف مساء على ستاد عمان الدولي.

وتقام يوم الجمعة المقبل مباراتان، حيث يلتقي فريقا سحاب وشباب الأردن عند الساعة السادسة مساء على ملعب الملك، ثم يلتقي فريقا البقعة ومعان على ملعب الأمير محمد بالزرقاء وعند الساعة الثامنة والنصف مساء.

وتختتم لقاءات الجولة يوم السبت المقبل من خلال المواجهة التي تجمع بين فريقي الحسين إربد والجزيرة، والتي تقام على ستاد الحسن بإربد وتبدأ عند الساعة الثامنة والنصف مساء.