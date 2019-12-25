المناهج نهج جديد

الدكتور ذوقان عبيدات

تعمل الجهات المسؤولة عن تطوير المناهج على تشكيل بنية سليمة للتطوير. ومنذ نقل مسؤولية التطوير إلى المجلس أو المركز الوطني لم تنفصل علاقة وزارة التربية والتعليم مع المناهج. وبقي مجلس التربية الذي يرأسه وزير التربية مسؤولا عن إقرار المناهج بصورتها النهائية.

كما أن هناك فرصة لمشاركة فاعلة من المعلمين سواء عبر نقاشهم أو بشكل خبرات مهنية فرديةوحتى عبر خبراء من النقابة.

فالوضع الحالي قد يعكس شراكة وطنية حقيقية. وهذه الشراكة مرشحة للنجاح. وليس أمامها خيار آخر. وعلى الرغم من ذلك فما زالت أسئلة تدور في ذهن كثيرين عبروا عنها تصريحا وتلميحا. وعبر وسائط متعددة، وبآفاق تمتد من أفراد إلى جماعات منظمة. ومن أسئلة بريئة إلى أسئلة لا تخلو من أجندات…

وستحاول هذه المقالة الإجابة عن هذه الأسئلة، ولو أن بعضها قد تجاوزه الزمن، وبعضها قد تجاوزته الأحداث:

لماذا مركز وطني للمناهج؟

لماذا تطوير المناهج الحالية؟

هل لدينا خبرات وطنية قادرة؟

لماذا الاستعانة بخبرات أجنبية؟

ما مستوى الإنتاج الأول للمركز الوطني؟

ما النقد الموجّه من الجمهور للكتب التي أنتجها المركز الوطني؟

كيف تم التعامل مع النقد؟ وما الدروس المستفادة؟

ما توقعات مستوى الكتب التي ستصدر في الفصل الثاني؟

ما مواصفات الكتب التي ستصدر العام القادم؟

ما الجديد في المركز الوطني للمناهج؟

وكما قلت، إن بعض الأسئلة قد تجاوزتها الأحداث، ولذلك سأمر عليها بسرعة.

لماذا مركز وطني للمناهج؟

إن وجود مركز مستقل ليس بدعة أردنية. ففي كثير من الأنظمة التعليمية، يتم فصل المناهج أو التقييم عن الجهة المنفذة. بحيث يكون لدينا جهاز تنفيذي يعد ويخطط وينتج، وجهاز يطبق ويجرب ويقيّم ويصحح ويوجه.

فالمركز الوطني يصدر المناهج والكتب, والوزارة تطبقها، وعلينا أن نلاحظ أن كلمة “وطني” تعني أن المناهج ليست قضية حزبية أو عقائدية، بل قضية وطنية تقوم على أساسين:

مشاركة كل مواطن قادر راغب.

إنتاج الكتب وفق توافقات وطنية تحترم حاجات المجتمع الحاضرة والمستقبلية. لاتنحاز ضد أحد، ولا تتعصب ضد أحد. والتوافق الوطني يعني مشتركات وطنية عامة. أما القضايا ” الخلافية ” فيمكن عرضها بوضوح وترك المجال أمام اختيارات حرة، لا تفرض على أحد!!

فالفلسفة مثلا إذا كانت خلافية ولا أعتقدها كذلك، لا يجوز تركها لعدم التوافق عليها، بل تقدم بشكل موضوعي يترك المجال لكل طالب ببناء رأي أو اتخاذ موقف منها..!!

لماذا تطوير المناهج الحالية؟

تحدث الكثير عن دواعي التطوير، وفي مقدمتها، إن المناهج كائن حي نام، يتطور ويتغير وفق مقتضيات عديدة لعل في مقدمتها، التغيرات في تحديات المجتمع وأولوياته، والتغيرات في المعارف والمهارات. والتغيرات في الاتجاهات التربوية. ويهمني هنا أن أتحدث عن ما أنتجته مناهجنا الحالية من تأثيرات سلبية على سمعة نظامنا التربوي_ حيث يترك آلاف الطلبة مناهجنا بحثاً عن مناهج أجنبية داخل الوطن وخارجه_ خوفاً من الفشل المدرسي. أضف إلى ذلك تراجع أداء طلبتنا في اختبارات دولية مثل “تيمس”. وتدني معدلات طلابنا عن المستوى الدولي كثيراً في اختبار “بيسا” 2018.

إذن هذه مبررات التطوير، فهل هي كافية؟

إن التطوير لا يحتاج لمبررات أكثر، ولذلك أكتفي بهذا التبرير المختصر.

هل لدينا خبرات وطنية قادرة على التطوير؟

حين سألني رئيس لجنة التربية في البرلمان عن الاستعانة بخبرات أجنبية من شركات عالمية، قلت: لو سألتني عن قدرة خبراتنا الوطنية، لأجبت لدينا خبرات وطنية كافية. ولإنتاج كتب أكثر جودة.

إن ما حدث سابقاً في كتب العلوم والرياضيات للصفين الأول والرابع، لم يكن نتيجة ضعف خبراتنا الفنية ولا خبرات شركة ” كولينز” الذائعة الصيت. بل كان نتيجة ضعف في التواصل والاتصال. بل تقطع في خطوط الانتاج، ربّما ولّد إحباطاً أو إهمالاً في متابعة الأمور وضبطها.

وهذا ما جعلها عرضة لنقد فني، أتاح الفرصة ” للقناصين” لكي يطلقوا سهاماً غير بريئة على عملية تطوير المناهج كفكرة وكمبدأ. فالخوف من التغيير ليس مجرد رد فعل بمقدار ما كان عملاً مخططاً له أثار أسئلة كبرى غير تربوية.

المهم، حيث تدخلت الخبرات الوطنية، تم ضبط الأمور وحصر الأخطاء، وبدء العمل على تصحيحها.

لماذا الاستعانة بخبرات أجنبية إذن؟

إن توافر الخبرات الوطنية، لا يعني أبداً الاستعانة بخبرات أجنبية، ففي كل مجال يمكن أن يؤدي تفاعل الخبرة الوطنية مع الأجنبية إلى انجازات كبرى. إن تفوق أطبائنا مثلاً. لا يغنيهم عن الاستعانة بخبرات أجنبية وأدوات أجنبية. وعلينا أن نعلم أن نادي ريال مدريد ليس فيها سوى لاعبين يحملان الجنسية الوطنية والباقي أجانب، وكذلك معظم أندية العالم. فالعيب ليس في الخبرات الأجنبية، بل في حسن إدارتها وحسن توظيفها، وهذا ما لم يحصل أبداً في المنتجات الأولى للكتب التي صدرت عن كولينز.

ففي حدود علمي، يمكن الإفادة من أي خبرة، إذا استطعنا توظيفها في المكان الصحيح وبطريقة صحيحة.

وفي مجال المناهج يبدو أن أخطاء سلبقة قد تم تصحيها ولذلك نأمل بمنتجات جديدة وصحيحة.

ما مستوى الإنتاج الأول لمركز المناهج؟

قدم المركز الوطني لتطوير المناهج كتابي العلوم والرياضيات للصفين الأول والرابع، وتعرضت منتجاته لنقد فني وتربوي وسياسي وعقائدي، واستخدمت فيه مختلف الأسلحة كافة، كما وقلت فتح النقد الفني والتربوي المجال واسعاً أمام نقد أيدولوجي، وارتفعت أصوات تنعى غياب الوطنية و الثقافة و الثوابت المختلفة.

وقد تلخص النقد الفني والتربوي بغياب الدقة في الترجمة والصياغة وتنظيم المحتويات ومدى ملاءمتها لمستوى طلابنا، وقد شكلت لجان من الوزراة والمركز لحصر الملاحظات وتصويبها . وقد تم ذلك في رسالة وجهت إلى المعلمين.

كما اتضح أن التدريب الذي تم للمعلمين لتطبيق هذه الكتب كان شكلياً وضعيفاً وغير مفيد.

أما النقد الإجتماعي، فقد توسع حتى شكلت لجان لإعادة الكتب إلى الوزارة أو حرقها والإدعاء بمخالفتها للدين وغير ذلك، وتم إقحام الأهالي بنقد الكتب وإظهار عدم مقدرتهم لتدريس أبنائهم، مدعين أن تدريس الأبناء هي من مهامهم.

وبشكل عام تم حصر النقد التربوي والفني، حيث سيراعى ذلك في إعادة طباعة الكتب مع ما يصدر عن الميدان من ملاحظات.

ما النقد الذي وجه الجمهور إلى الكتب المدرسية؟

أوضحت في الإجابة السابقة أن الأهالي قد تم توظيفهم في عملية نقد الكتب مُركزين على نقطتين هما:

صعوبة الكتب وعدم مقدرة الأهل على تدريسها.

الإدعاء بمخالفتها للقيم الأردنية مركزين على درس تكاثر النباتات، وهو درس كان موجوداً في الكتب السابقة تم الحديث عنه مجتمعياً كمثال للإباحية!! أي ظلم هذا ؟؟.

ما الدروس المستفادة من النقد؟

لم تشهد قضية محلية نقداً كما شهدت الدفعة الأولى من كتاب كولينز حيث كما ذكرت تعرضت لنقد معقول ونقد معظمه غير معقول، لكن النقد وضع المناهج في بؤرة الإهتمام، ومهما كان نوع النقد ومصدره فقد أدى إلى:

لم تشهد قضية محلية نقداً كما شهدت الدفعة الأولى من كتاب كولينز حيث كما ذكرت تعرضت لنقد معقول ونقد معظمه غير معقول، لكن النقد وضع المناهج في بؤرة الإهتمام، ومهما كان نوع النقد ومصدره فقد أدى إلى: حرص شديد من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم ومجلس المناهج، ومجلس التربية على التدقيق والتمحيص في كل كتاب قبل إقراره.

حرص شديد من المؤلفين ولجان الإشراف على الكتب، بحيث بذلوا جهداً كبيراً لعدم تكرار ما حدث.

ظهور طبقة ممتازة من المعلمين، برعوا في تحليل الكتب.

تعاون كامل بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين ومجلس المناهج في تصويب المسيرة والحرص على إنتاج كتب جيدة للفصل الثاني.

سرعة اتخاذ قرارات التعديل والتصويب.

وأخيرا، السماح للخبراء والمختصين بالمساهمة في ضبط الأمور ويمكن اتخاذ تجربة نقد الكتب المدرسية مثالا للدور الإيجابي الذي يلعبه النقد في تصويب الأمور في أي قضية، فالسماح بالنقد شرط أساسي لبناء مجتمع أو سلطة إيجابية، إضافة إلى أن النقد قد يُسهم في تعديل أساليب التواصل مع شركة كولينز.

ما توقعات مستوى الكتب التي ستصدر للفصل الثاني؟

إن النقد السابق قد سلط الضوء على عمليات إنتاج الكتب بدءا من مدخلاتها وحتى نواتجها:

فالمدخلات الجديدة هي العناصر المؤهلة والقادرة، ونوع الإدارة وتواصلها مع الجهات ذات الصلة.

والعمليات هي توفير البيئة المناسبة لعمليات الكتابة والتأليف والمراجعة والتصميم.

والمخرجات هي كتب خالية مما شاب الفصل الأول.

إن توقعات الكتب الجديدة هي كتب ملائمة لمستويات الطلبة، وللثقافة الوطنية خاصة وأن برامج تدريب المعلمين على تدريس هذه الكتب ستكون جاهزة في الوقت المناسب، وبدرجة مناسبة من السلامة.

ما الجديد في المركز الوطني لتطوير المناهج؟

كل ما في المركز جديد: