المنتجات الكيماوية ترفع صادرات الأردن 16.5 %

عمان – تقدمت المنتجات الكيماوية غير العضوية الصادرات الوطنية خلال الثلث الاول من العام الحالي حيث ارتفعت صادراتها بنسبة 5ر16 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة، ساعدت مجموعة من السلع على ارتفاع نسبة الصادرات بالفترة نفسها كالألبسة وتوابعها التي ارتفعت صادراتها الى 3 بالمئة، ومحضرات الصيدلة 7 بالمئة والاسمدة 4ر0 بالمئة اضافة الى البوتاس، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية من الفوسفات الخام بنسبة 8 بالمئة.

وفيما يخص المستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات من العربات والدراجات وأجزائها بنسبة 11 بالمئة والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 13 بالمئة والحبوب بنسبة 43 بالمئة، فيما انخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 14 بالمئة والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 5 بالمئة والحديد ومصنوعاته بنسبة 22 بالمئة.-(بترا)