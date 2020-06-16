“المنتجين العرب” يشكل هيئة عليا للدورة الجديدة من مونديال العرب 2020

عمان- الغد- أصدر رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب والتابع لجامعة الدول العربية، الدكتور ابراهيم ابوذكري، قرارا بتشكيل هيئه عليا مصغرة للدورة الجديدة 2020 من مونديال العرب للفنون والإعلام والمخطط انعقاده يوم 16 أيلول ويستمر الى 30 ايلول 2020 .

وأشار القرار بأن الهيئة تضم في عضويتها كل من الدكتور سامي الشريف رئيس المهرجان العربي لعلوم الإعلام ووزير الإعلام الأسبق، والدكتور زياد خضر نائب رئيس الإتحاد العام للمنتجين العرب والدكتور مصطفي سلامة أمين عام الإتحاد العام للمنتحين العرب والسيد محمد العضايلة النائب الأول للأمين العام للإتحاد العام للمنتحين العرب.

وفي تصريح خاص أفاد أبوذكري بقوله : نحن الآن أمام مبادرة جديدة من نوعها وآلياتها كماً ونوعاً ، وهي المبادرة التي تم الإتفاق عليها من كوادر ورؤساء الإتحادات الإقليمية القطرية على إطلاق دورة خاصة من مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام تحت مسمي جديد يحمل المعاني التي نريد أن نقدمها للجماهير العربية وهو “مونديال العرب للفنون والاعلام ” تكريما وتقديراً من الإتحاد العام للعالم العربي بكل مكوناته الإقليمية وفي كافة الأقطار العربية ، حيث جاء إختيارنا لهذا الاسم لتكون هذه الدورة عربية ولكل العرب . وتجسد روح الوحده العربية والعمل العربي المشترك دون إستثناء لأي دوله عربية شقيقة، وأن كل الدول العربية هي مالكة وتساهم وتشارك وتخطط وتقدم مبادرات لإنجاحه والعمل به ومن أجله .

وأشار إلى أن هذه الدوره ستكون لها نشاطات وفاعليات ومبادرات مجتمعية سوف تطلق للمرة الأولى بالعالم العربي ، وسوف يكون لها لائحه منظمة لكل الفاعليات الجديدة والعديد من التفاصيل التفاعليه والتي يعلن عنها تباعا من خلال قنوات المونديال ووسائل الاتصال ، ويشارك بها مؤسسات عربية وكوادر سته عشر دولة عربية من خلال الإتحادات الإقليمية العاملة بتلك الدول من خلال الإتحاد العام .