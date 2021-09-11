المنتخبات المشاركة في البطولة الآسيوية للسيدات لكرة اليد تبدأ بالتوافد إلى عّمان

اعداد – اللجنة الاعلامية لاتحاد الاعلام الرياضي

عمان – بدأت المنتخبات المشاركة في البطولة الآسيوية الثامنة عشرة للسيدات بكرة اليد، والتي تنطلق اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بالتوافد إلى عمان، وسط ترتيبات عالية المستوى اتخذها الاتحاد الأردني على المعابر الجوية والبرية، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل اجراءات الدخول لكافة المنتخبات، والتي تتماشى مع الإجراءات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.

وقال رئيس لجنة الاستقبال والاقامة د. معتصم الخطاطبة، أن وفد المنتخب الياباني وصل اليوم وكان في استقباله في مطار الملكة علياء اعضاء لجنة الاستقبال، فيما ينتظر أن تواصل الوفود المشاركة بالبطولة توافدها إلى عمان حتى يوم الثلاثاء المقبل، والذي يشهد اكتمال وصول الوفود واعضاء اللجنة الفنية والأطقم التحكيمية ووفد الاتحاد الآسيوي.

ويعقد مساء يوم الثلاثاء المقبل الاجتمىاع الفني الخاص بالبطولة، والذي يحضره رئيس واعضاء اللجنة الفنية المشرفة على منافسات البطولة، وممثلو المنتخبات المشاركة، وذلك لمناقشة كافة التعليمات الفنية والصحية والتنظيمية، والاطلاع على الاجراءات التي سيتم اتباعها طيلة فترة انعقاد البطولة، والتي تقام ضمن (الفقاعة الطبية).

وسيصار خلال الاجتماع تثبيت قوائم المنتخبات المشاركة حسب ما تنص عليه تعليمات الاتحاد الآسيوي، وتثبيت الوان قمصان المنتخبات في كافة لقاءات الدور التمهيدي.

9 أطقم تحكيمية

تشهد منافسات البطولة، والتي تعتبر تأهيلية إلى بطولة العالم التي تستضيفها إسبانيا خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مشاركة 9 أطقم تحكيمية لادارة المباريات ، ومن بين هذه الأطقم الحكمين الأردنيين الدوليين أكرم الزيات وياسر عواد، واللذان يحملان سيرة مشرفة من خلال مشاركتهما في الكثير من البطولات العالمية والآسيوية والعربية،ن وهما يعتبران من حكام النخبة في القارة الآسيوية.

وحسب مدير البطولة د. زين العابدين بني هاني فأن الأطقم التحكيمية التي تم اختيارها من قبل الاتحاد الآسيوي هي من دول (الكويت والعراق وعمان وإيران وكوريا الجنوبية وأوزبكستان وتايلاند)، كما اختار الاتحاد الآسيوي نور عبيدات ومجاهد الحاج من الأردن ضمن المراقبين الفنيين، الذين سيتولون الرقابة على لقاءات البطولة.

تجهيز صالة الأميرة سمية

بدأت مدينة الحسين للشباب في تجهيز صالة الأميرة سمية، والذي ستكون مسرحا لاحتضان كافة لقاءات البطولة من خلال اقامة خمس مباريات في اليوم الواحد، حيث قامت كوادر المدينة بعمل الصيانة الشاملة لمرافق الصالة، وتعزيز الانارة، في الوقت الذي عبر فيه رئيس الاتحاد د. تيسير المنسي عن بالغ شكر وتقدير أسرة الاتحاد إلى كافة كوادر المدينة على دورهم المميز في تسهيل مهمة الاتحاد باستضافة هذه البطولة واخراجها بالصورة الطيبة.

وكان مدير مدينة الحسين للشباب عضو اللجنة المنظمة العليا بسام الخلايلة أعلن جاهزية المدينة وكوادرها العاملة لاستضافة البطولة والمساهمة في انجاحها.

ويذكر أن الاتحاد الآسيوي اختار صالة قصر الرياضة مكانا لتدريبات المنتخبات المشاركة، حيث ينتظر أن يكون الاتحاد قد اصدر برنامجا كاملا لتدريبات الفرق وفق المواعيد التي تتناسب مع الفرق المشاركة.