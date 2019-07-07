المنتخب الأميركي بطلا لكأس العالم للسيدات

ليون -احتفظ المنتخب الأميركي بلقبه بطلا للعالم بفوزه على نظيره الهولندي 2-0 الأحد على ملعب “غروباما” في ليون في المباراة النهائية للنسخة الثامنة من كأس العالم للسيدات في كرة القدم 2019 في فرنسا.

وسجلت ميغان رابينو (61 من ركلة جزاء) وروز لافيل (69) هدفي الولايات المتحدة التي توجت بلقبها الرابع في تاريخها بعد 1991 و1999 و2015، فيما فشلت الهولنديات في أول مباراة نهائية في ثاني مشاركة لهن في العرس العالمي. – (أ ف ب)