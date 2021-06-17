المنتخب الأولمبي للملاكمة يواصل الاستعداد في معسكر كولورادو

محمد عمّار

عمان – رفع المنتخب الأولمبي للملاكمة من تدريباته القوية في معسكر كولورادو الأميركية المشترك مع نظيره الأميركي والذي يتحضر أيضا للأولمبياد.

وتضمنت التدريبات الصباحية تمارين خاصة لرفع منسوب اللياقة البدنية وبإشراف مدرب اللياقة معاذ غازي، حيث تشتمل التدريبات الصباحية على تمارين في زيادة الأحمال والأوزان التدريبية، من خلال صعود المرتفعات العالية، وقياس قدرات التحمل لكل لاعب، مع تدريبات إضافية لكل لاعب ليصل إلى المستوى القوي المأمول.

وعن الحصة التدريبية المسائية، فتنطلق بتدريبات خفيفة، يعقبها تدريبات فنية مشتركة مع الفريق الأميركي، من خلال تمارين مشتركة في الشقين الدفاعي والهجومي، والبحث عن مكامن الخلل في الطرف المنافس، إضافة إلى جانب يرتكز على استثمار الأخطاء الدفاعية وتسريع وتيرة الجانب الهجومي والعمل على التحضير للتغيير في الأداء في الانطلاقات من الجانب الدفاعي إلى الشق الهجومي، واستثمار حالة الخصم أفضل استثمار.

ويستمر معسكر المنتخب حتى 26 شهر حزيران (يونيو) الحالي، حيث سيعود المنتخب الأولمبي إلى عمان، وبعدها سيغادر في آخر معسكر تدريبي له قبل المشاركة في الأولمبياد، حيث سيخضع المنتخب لمعكسر تدريبي في مدينة فلادي فستوك، والتي تعتبر أقرب نقطة في روسيا صوب اليابان، وتتمتع المدينة بذات مواصفات طقس وأجواء اليابان، حيث سيختتم المنتخب معسكره في المدينة الروسية متوجها إلى اليابان مباشرة.

ويضم الوفد الذي يرأسه الدكتور خالد زيدان؛ المدير الفني الأوكراني اندريه، إلى جانب المدربين باسل الهنداوي ونبيل حيمور، مدرب اللياقة معاذ غازي، طيب المنتخب الدكتور ليث الخيري، الإداري محمود الدعجة، والخماسي الأولمبي محمد عبدالعزيز الوادي (وزن 57 كغم)، زياد عشيش (وزن 63 كغم)، عبادة الكسبة (وزن 69 كغم)، عدي الهنداوي (وزن 81 كغم) وحسين عشيش (وزن 91 كغم).

قرارات اللجنة الفنية

وكانت اللجنة الفنية في اللجنة المؤقتة قررت في الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي برئاسة زيد ابو السعود؛ الرد على اقتراح الاتحاد الدولي بخصوص زيادة الأوزان إلى 13 وزنا، واقتراح بزيادة أوزان المنافسات الأولمبية للجنسين، إلى جانب مناقشة خطة توسيع قاعدة اللعبة في كافة أقاليم المملكة، مع إطلاق مشروع تجريبي في محافظات الشمال، والتركيز على مدينة الحسين للشباب لتكون مركز تدريب للشباب، والعمل على تطوير أركان اللعبة، وإقامة دورات أمان وسلامة للفنيين والمدربين والحكام.

وعن المشاركات الخارجية، أكد رئيس اللجنة الفنية، أن اللجنة المؤقتة للاتحاد أصدرت قرارا بإيقاف المشاركات الخارجية، بانتظار إصدار تقرير اللجنة المستقلة بشأن وفاة الراحل راشد صويصات، والتركيز على إجراءات سلامة اللاعبين.