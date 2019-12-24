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المنتخب الأولمبي يبدأ تدريباته ويستعد لمواجهة السعودية

منذ 9 دقائق

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عمان – الغد – بدأ المنتخب الأولمبي اليوم الثلاثاء ، تدريباته البدنية والفنية في ماليزيا، استعدادا لخوض النهائيات الآسيوية تحت 23  عاما عاما في تايلند مطلع كانون الثاني (يناير)  من العام المقبل.

واجرى المنتخب تدريباً بدنياً استشفائياً، بقيادة المدرب احمد عبدالقادر، سعى خلاله الجهاز الفني إلى اعادة تهيئة العضلات، عقب رحلة السفر التي استمرت 13 ساعة جوا وفي الحافلة حتى محل إقامته.

كما اجرى الجهاز الطبي فحصاً شاملا لكافة اللاعبين، للاطمئنان على الحالة العضلية قبل العودة إلى التدريبات الاعتيادية استعدادا للنهائيات.

ويستعد المنتخب لمواجهة نظيره السعودي الجمعة المقبل 27 كانون الأول (ديسمبر) الجاري ودياً، في ماليزيا، فيما يلاقي احد أندية الدوري الماليزي في (30).

وكانت قرعة النهائيات الآسيوية وضعت المنتخب في المجموعة الرابعة إلى جانب فيتنام وكوريا الشمالية والإمارات.

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