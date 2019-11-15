المنتخب الأولمبي يتعادل إيجابيا مع نظيره الأوزبكي في بطولة دبي

عمان – الغد – حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة المنتخب الأولمبي ونظيره الأوزبكي، والتي اقيمت عصر اليوم الجمعة على ملاعب الاتحاد الإماراتي، ضمن بطولة دبي الدولية.

وسجل هدف المنتخب الوحيد محمد عصام (د60).

ومثل المنتخب: رأفت الربيع، سعد الروسان، هادي الحوراني، إيهاب الخوالدة، ورد البري، أحمد ثائر، إبراهيم سعادة (يزن عبدالعال)، عمر هاني (مهند سمرين)، عصام (شوقي القزعة)، محمد الزعبي (يزن النعيمات)، محمد عبدالمطلب.

وبدأ المنتخبين المباراة باندفاع بدني كبير، مع انحصار اللعب في الوسط، لتأتي في الدقيقة 25 أخطر فرص الشوط للمنتخب عن طريق تسديدة قوية من عصام تصدى لها الحارس الأوزبكي وأبعدها إلى ركنية، وفي الدقيقة 34 احتسب الحكم الإماراتي ضربة جزاء وضعها المهاجم الأوزبكي في شباك الربيع، لينتهي الشوط لصالح أوزبكستان.

بحث المنتخب عن التعديل مع انطلاق الشوط الثاني، لينجح عصام بالتسجيل عقب توغل رائع أعقبه تسديدة قوية سكنت الشباك الأوزبكية.

وضغط الفريقين بقوة مع مرور الدقائق لتسجيل هدف الفوز، الذي كان قريبا من المنتخب لولا التسرع في انهاء الهجمات وتدخل الدفاع في مشاهد أخرى، لينتهي اللقاء بالتعادل.

من جهته أكد عبدالقادر على أهمية المباراة للاعبين، مشيدا بالاداء رغم فترة الراحة القصيرة التي ينص عليها نظام البطولة، ومشيرا إلى “أن الجهاز الفني اطمأن على الجانب البدني أمام فريق يمتاز بهذا الجانب”.

ويلاقي المنتخب في ثالث مبارياته بالبطولة المنتخب السوري، عند الخامسة والربع مساء الأحد 17 تشرين الثاني -بتوقيت الأردن- على ملاعب الاتحاد الإماراتي.