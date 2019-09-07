المنتخب الأولمبي يجري تدريبا استشفائياً

عمان – الغد – أجرى المنتخب الأولمبي السبت تدريباً استشفائياً في الصالة الرياضية التابعة لمقر اقامته بالدوحة، استعداداً لمواجهة قطر مجدداً الإثنين المقبل، ضمت تحضيراته للمشاركة في النهائيات الآسيوية تحت 23 كانون الثاني (يناير) العام المقبل.

وركزت حصة اليوم على اراحة العضلات واعادة تهيئتها عقب المجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعبون في مباراة الأمس أمام قطر وإنتهت بفوز أصحاب الأرض 3-2، في مباراة لعبت وسط أجواء عالية الرطوبة.

وركز الجهاز الفني على تمارين الاستشفاء للاعبين الذين شاركوا كأساسين خلال اللقاء، فيما خضع اللاعبون الذين دخلوا كبدلاء ومن لم تتاح لهم فرصة الظهور امام قطر، لتدريبات بدنية ذات شدة توازي قوة المباراة.

وتعود المواجهة لتتكرر بين المنتخبين عند التاسعة من مساء الإثنين ، على ملعب أكاديمية أسباير (4) في العاصمة الدوحة.