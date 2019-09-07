آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محليةكرة القدم

المنتخب الأولمبي يجري تدريبا استشفائياً

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – أجرى المنتخب الأولمبي السبت تدريباً استشفائياً في الصالة الرياضية التابعة لمقر اقامته بالدوحة، استعداداً لمواجهة قطر مجدداً الإثنين المقبل، ضمت تحضيراته للمشاركة في النهائيات الآسيوية تحت 23 كانون الثاني (يناير) العام المقبل.

وركزت حصة اليوم على اراحة العضلات واعادة تهيئتها عقب المجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعبون في مباراة الأمس أمام قطر وإنتهت بفوز أصحاب الأرض 3-2، في مباراة لعبت وسط أجواء عالية الرطوبة.

وركز الجهاز الفني على تمارين الاستشفاء للاعبين الذين شاركوا كأساسين خلال اللقاء، فيما خضع اللاعبون الذين دخلوا كبدلاء ومن لم تتاح لهم فرصة الظهور امام قطر، لتدريبات بدنية ذات شدة توازي قوة المباراة.

وتعود المواجهة لتتكرر بين المنتخبين عند التاسعة من مساء الإثنين ، على ملعب أكاديمية أسباير (4) في العاصمة الدوحة.

مقالات ذات صلة

تواصل تدريبات الملاكمة استعدادا لنزالات بطولة العالم

منذ ساعتين

اتحاد الكرة يقيم ورشة عمل لمدربي مراكز الواعدين والنخبة

منذ 3 ساعات

إشادة عربية بالإنطلاقة المثيرة لبطولة العرب للناشئين للكرة الطائرة

منذ 5 ساعات

فيتل الأسرع في التجارب الأخيرة في سباق ايطاليا للفورمولا1

منذ 6 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock