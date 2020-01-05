المنتخب الأولمبي يرفع درجة التحضير للمشاركة الآسيوية

محمد عمّار

عمان– رفع المنتخب الأولمبي لكرة القدم، من مستوى تدريباته القوية، تحضيرا للمشاركة في نهائيات آسيا والمقررة اعتبارا من يوم بعد غد بإقامة مباراتي العراق مع استراليا، وتايلاند مع البحرين لحساب المجموعة الأولى.

وكان المنتخب الأولمبي، قد وصل الى العاصمة التايلاندية بانكوك، بعد ختام معسكر تدريبي في ماليزيا تخللته مباراتان وديتان تعادل في الأولى أمام السعودية 1-1، وتغلب في الثانية على فريق بي جي ستي الماليزي بهدفين، وباشر رحلة التحضيرات من خلال تمرين صباحي ركز من خلاله الجهاز الفني للمحافظة على منسوب اللياقة البدنية، وفي الفترة المسائية التي تجري على ملعب (Buriram pao) التدريبي، حيث يعمل الجهاز الفني على توسيع رقعة الإنسجام الفني بين خطوط الفريق، الى جانب تسريع وتيرة الألعاب الهجومية، والتركيز على سرعة العودة للخطوط الخلفية في حال فقدان الكرة، الى جانب تنفيذ جمل تكتيكية، والتركيز على الكرات الثابتة.

تشكيلة المنتخب

يضم وفد المنتخب المشارك في التصفيات كل من: المدير الفني أحمد عبدالقادر، المدرب العام رائد الظاهر، مساعد المدرب أحمد هايل، مدرب الحراس وليد ميخائيل، المدير الاداري ماهر طعمة، مدرب اللياقة كريم مالوش، الطبيب نزار البشتاوي، المعالج أشرف صقر، الإعلامي حمد العسل، المعالج أشرف صقر، المدلك حسين قواقزة، مسؤول اللوازم ماهر عبدالهادي، الى جانب 24 لاعبا وهم: عبدالله الفاخوري، رأفت الربيع، نور الدين الروابدة، هادي الحوراني، إيهاب الخوالدة، مهند سمرين، سعد الروسان، شوقي القزعة، بسام دلدوم، يزن عبدالعال، معاذ العموري، نزار الرشدان، ورد هلال البري، يزن النعيمات، دانيال عفانة، أحمد الجعيدي، محمد عصام، علي علوان، عمر هاني، إبراهيم سعادة، محمد عبدالمطلب، محمد بني عطية، أحمد هيكل ومحمد الزعبي، مع إمكانية انضمام موسى التعمري لصفوف المنتخب اعتبارا من 13 الشهر الحالي، أي بعد مباراة المنتخب الثانية، وبقاء مباراة أخيرة في الدور الأول أمام الامارات يوم 16 الشهر ذاته.

تخفيف الأحمال

ومن المقرر أن يدخل المنتخب في برنامج تخفيف الأحمال التدريبية اعتبارا من يوم بعد غد حيث سيتم التركيز على الجوانب الفنية والتكتيكية، ووضع الخطة الفنية المناسبة لمواجهة كوريا الشمالية في المباراة الثانية للمجموعة الرابعة والتي ستجري عند الساعة الثالثة والربع من مساء يوم الجمعة على ملعب Buriram Stadium، بحسب المدير الإداري للمنتخب ماهر طعمة.

ويسبق مباراة المنتخب الأولى، مواجهة تقام في الثانية عشرة والربع ظهرا بالتوقيت المحلي مباراة فيتنام مع الامارات، وسيكون الجهاز الفني متابعا للمباراة، حيث سيتم رصد كافة الخطوط العريضة للمنتخبين، ووضع العلامات والاضاءات الخاصة، ونقاط القوة والضعف لدى المنتخبين، والعمل على استثمارها في المواجهات المتبقية للمنتخب.

وكانت قرعة البطولة قد اسفرت عن وقوع منتخبات استراليا، تايلاند، البحرين والعراق في المجموعة الأولى، وتضم الثانية منتخبات قطر، اليابان، سورية والسعودية، فيما وقت منتخبات إيران، الصين، كوريا الجنوبية وأوزبكستان في المجموعة الثالثة، ووقع المنتخب في المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات كوريا الشمالية، فيتنام والامارات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور ربع النهائي، حيث يلتقي أول الأولى من ثاني الثانية، وأول الثانية مع ثاني الأولى، ويلتقي أول الثالثة مع ثاني الرابعة، وأول الرابعة مع ثاني الثالثة وصولا للدور نصف النهائي للبطولة.