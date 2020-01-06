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المنتخب الأولمبي يسعى لتحقيق إنجاز في النهائيات الآسيوية

منذ ساعتين
المنتخب الأولمبي يحتفل بتأهله إلى النهائيات الآسيوية - (أرشيفية)

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عمان- الغد- يواصل المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما لكرة القدم، استعداداته بقيادة المدرب أحمد عبدالقادر، لخوض النهائيات الآسيوية يوم 10 كانون الثاني (يناير) الحالي في تايلند.
وأجرى المنتخب حصصا تدريبية مكثفة؛ حيث ركز على تمارين تدعم الجانبين البدني والفني، كما أقام تقسيمات داخلية بمشاركة جميع اللاعبين بما فيهم عمر هاني.
ومن جهته، أشاد عبدالقادر بالأداء الذي قدمه اللاعبون أثناء التقسيمة التي أقيمت في التدريبات، مؤكدا أهمية التركيز حتى موعد المباراة الأولى أمام كوريا الشمالية.
وتضم القائمة 24 لاعبا: عبدالله الفاخوري، أحمد الجعيدي، رأفت الربيع، سعد الروسان، هادي الحوراني، شوقي القزعة، عمر هاني، ورد البري، إيهاب الخوالدة، أحمد ثائر، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، نزار الرشدان، يزن النعيمات، يزن عبدالعال، محمد عبدالمطلب، محمد عصام المشة، محمد وائل الزعبي، دانيال عفانة، بسام دلدوم، محمد بني عطية، مهند سمرين، علي علوان، معاذ العموري.
ويفتتح المنتخب مشواره في النهائيات بمواجهة كوريا الشمالية يوم الجمعة 10 الحالي، ثم يلاقي فيتنام يوم الاثنين 13 منه، ويختتم دور المجموعات أمام الإمارات يوم الخميس 16 منه.

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