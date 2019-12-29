المنتخب الأولمبي يصعد تحضيراته للنهائيات الآسيوية

عمان – الغد – صعد المنتخب الأولمبي اليوم الأحد تحضيراته، استعدادا لخوض النهائيات الآسيوية تحت 23 عاما مطلع كانون الثاني (يناير) من العام المقبل.

وأجرى المنتخب حصتين تدريبيتن في معسكره بـ”ماليزيا” والذي يمتد حتى 3 كانون الثاني، حيث عمد الجهاز الفني إلى التركيز في الجزء الأول من التدريبات على الكرات الثابتة والتعامل معها في الحالتين الهجومية والدفاعية، فيما شهدت الحصة المسائية مباراة داخلية طُبق خلالها بعض الجمل الفنية.

من جهته عبر المدرب أحمد عبدالقادر عن ارتياحه للمردود البدني والفني الذي ظهر عليه اللاعبون أثناء التدريبات الأخيرة، خاصة عقب المباراة الداخلية التي اقيمت في التدريبات ورصد الجهاز الفني انسجاما وتفاهما كبيراُ بين اللاعبين.

والتحق بالوفد مساء اليوم الأحد المعد البدني للمنتخبات الوطنية كريم مالوش، رفقة معاذ العموري الذي استقر عليه الجهاز الفني بديلا لعمر هاني بعد مغادرة الأخير للمعسكر نحو فريقه أبويل القبرصي.

ويلتقي “الأولمبي” نادي بيتالينج جايا سيتي الماليزي عند الساعة 2:15 ظهر يوم غدٍ الإثنين على ملعب يوأم آرينا ودياً -بتوقيت الأردن-، حيث يسعى الجهاز الفني للحفاظ على مستويات اللياقة البدنية والفنية في قمتها قبل الموعد الرسمي.

ويشارك المنتخب في النهائيات ضمن المجموعة الرابعة، حيث يفتتح مشواره بمواجهة كوريا الشمالية 10 كانون الثاني، ثم يلاقي فيتنام (13)، وينهي دور المجموعات أمام الإمارات (16) منه.