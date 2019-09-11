المنتخب الأولمبي يصل عمان ويباشر تدريباته السبت

عمان – الغد – وصل وفد المنتخب الاولمبي مساء أمس الثلاثاء الى العاصمة عمان قادماً من قطر، عقب انتهائه من معسكره التدرييبي الذي اقيم هناك وتخلله خوض مباراتين وديتين.

ومنح الجهاز الفني 3 ايام راحة للاعبين، على أن يعود إلى التدريبات في الصالة الرياضية الخاصة باتحاد الكرة يوم السبت المقبل، حيث كان المنتخب تفوق على نظيره القطري 5-1 بعد ان تعثر في اللقاء الاول 2-3.

وضم الوفد المدرب احمد عبدالقادر، ومساعد المدرب رائد ظاهر، ومدرب حراس المرمى وليد ميخائيل، والمدير الاداري ماهر طعمه، والمسؤول الاعلامي حمد العسل، والطبيب نزار البشتاوي، والمعالج اشرف صقر، ومسؤول اللوازم ماهر عبدالهادي.

وضمت القائمة التي شاركت بالمعسكر 23 لاعباً: وليد عصام، رأفت الربيع، محمد أبو زريق، أحمد ثائر، معاذ العموري، أنس العوضات، ورد البري، بسام دلدوم، خضر الحاج، إيهاب الخوالدة، فارس غطاشة، يزن غرابلة، يزن النعيمات، يزن عبدالعال، سعد الروسان، محمد عبدالمطلب، نزار الرشدان، هادي الحوراني، خالد صياحين، سائد الخزاعلة، أحمد المحارمة، إبراهيم سعادة، عمر هاني.