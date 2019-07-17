المنتخب الأولمبي يعلن قائمته للاستحقاقات المقبلة

عمان-الغد- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة المدرب أحمد عبدالقادر، اليوم الأربعاء 17 تموز، قائمة ضمت 26 لاعبا استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وضمت القائمة: وليد عصام، رأفت الربيع، بسام دلدوم، شوقي القزعة، نزار الرشدان، أحمد ثائر، أحمد المحارمة، إبراهيم سعادة، خضر الحاج، محمد عبدالمطلب، يزن الغرابلة، علي علوان، خالد صياحين، معاذ العموري، دومي بني دومي، إيهاب الخوالدة، يزن النعيمات، فارس غطاشة، يزن عبدالعال، طارق حمد، أصيل اللحام، ورد البري، سعد الروسان، انس العوضات، سائد الخزاعلة، وهادي الحوراني.

وجاءت القائمة على ضوء التنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول والذي يستعد للمشاركة في بطولة غرب نهاية الشهر الجاري، حيث ضمت قائمة النشامى لمعسكر تركيا عدداً من لاعبي “الأولمبي”.

وارتكز المدرب أحمد عبدالقادر باختياراته على فترة الاختبارات التي انطلقت مطلع الشهر الحالي وشارك بها 29 لاعباً، انتقى خلالها الجهاز الفني 13 اسماً جديداً بالإضافة إلى أخرين ممن شاركوا في تصفيات كأس آسيا ت 23 مؤخراً في الكويت.

يذكر أن المنتخب الأولمبي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا ت 23 عاماً في تايلند مطلع كانون الثاني العام المقبل، حيث حجز مقعده بالنهائيات عقب تصدره لمجموعته في التصفيات برصيد 7 نقاط من إنتصارين (الكويت وقيرغزستان) وتعادل مع سوريا.