المنتخب الأولمبي يعلن قائمته لمعسكر ماليزيا والنهائيات الآسيوية

عمان – الغد – أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة المدرب أحمد عبدالقادر، القائمة النهائية المغادرة إلى معسكر ماليزيا والمشاركة في النهائيات الآسيوية ت 23 عاما مطلع كانون الثاني (يناير) العام المقبل.

وضمت القائمة 23 لاعباً: عبدالله الفاخوري، أحمد الجعيدي، رأفت الربيع، سعد الروسان، هادي الحوراني، شوقي القزعة، عمر هاني، ورد البري، إيهاب الخوالدة، أحمد ثائر، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، نزار الرشدان، يزن النعيمات، يزن عبدالعال، محمد عبدالمطلب، محمد عصام المشة، محمد وائل الزعبي، دانيال عفانة، بسام دلدوم، محمد بني عطية، مهند سمرين، علي علوان.

وضم الوفد المدرب أحمد عبدالقادر، المدير الاداري ماهر طعمه، المدرب العام رائد الظاهر، مساعد المدرب أحمد هايل، مدرب الحراس وليد ميخائيل، المسؤول الاعلامي حمد العسل، الطبيب نزار البشتاوي، المعالج أشرف صقر، المدلك حسين قواقزة، مسؤول اللوازم ماهر عبدالهادي، فيما سيلتحق كريم مالوش مدرب اللياقة البدنية بالوفد يوم (27)

ومن المنتظر أن يلتحق اللاعب موسى التعمري بالوفد يوم 13 كانون الثاني (يناير) ، حيث سيكون ضمن خيارات المدرب في المباراة الأخيرة أمام الإمارات (16)، في حين تأكد غياب يوسف أبو جلبوش “صيصا” ومحمد أبو زريق “شرارة” عن القائمة بسبب الإصابة.

من جهته أكد عبدالقادر، ان القائمة تم الوقوف عليها عقب سلسلة المباريات الودية التي اقامها المنتخب طوال الفترة الماضية، حيث منح الجهاز الفني جميع اللاعبين فرص متساوية ودقائق لعب كافية لاثبات احقيتهم بالتواجد بالنهائيات الآسيوية.

ويغادر الوفد إلى ماليزيا مساء الأحد المقبل، في معسكر تدريبي يمتد حتى 3 كانون الثاني، قبل أن يتوجه إلى تايلند لخوض النهائيات.

وكانت قرعة النهائيات الآسيوية وضعت المنتخب في المجموعة الرابعة إلى جانب فيتنام وكوريا الشمالية والإمارات.