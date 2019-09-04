المنتخب الأولمبي يغادر الى قطر

عمان – الغد – غادر وفد المنتخب الأولمبي، صباح اليوم الأربعاء الى قطر، للدخول في معسكر تدريبي يمتد حتى 10 من الشهر ذاته، استعداداً للمشاركة في النهائيات الآسيوية تحت 23 عاما، مطلع كانون الثاني (ديسمبر) من العام المقبل في تايلند.

وضم الوفد المغادر 23 لاعباً: وليد عصام، رأفت الربيع، محمد أبو زريق، أحمد ثائر، معاذ العموري، أنس العوضات، ورد البري، بسام دلدوم، خضر الحاج، إيهاب الخوالدة، فارس غطاشة، يزن غرابلة، يزن النعيمات، يزن عبدالعال، سعد الروسان، محمد عبدالمطلب، نزار الرشدان، هادي الحوراني، خالد صياحين، سائد الخزاعلة، أحمد المحارمة، إبراهيم سعادة، عمر هاني.

كما ضم الوفد، المدرب أحمد عبدالقادر، ومدير المنتخب ماهر طعمه، ومساعد المدرب رائد ظاهر، مدرب الحراس وليد ميخائيل، والمسؤول الاعلامي حمد العسل، والدكتور نزار البشتاوي، والمعالج أشرف صقر، ومسؤول اللوازم ماهر عبدالهادي.

ويلاقي “الأولمبي” نظيره القطري في مبارتين وديتين، يومي 6 و 9 ايلول (سبتمبر) المقبل، ويسعى من خلالهما الجهاز الفني للاطمئنان على سير العملية الإعدادية قبل الاستحقاقات المقبلة.

ومن المنتظر أن تسحب قرعة النهائيات الآسيوية ت 23 والمقامة في تايلند من الفترة 8 حتى 26 كانون الثاني (ديسمبر) العام المقبل، في 26 أيلول المقبل بالعاصمة بانكوك، حيث جاء منتخبنا في التصنيف الثالث رفقة منتخبات الصين واستراليا والسعودية، فيما حل أولاً قطر وأوزبكستان وفيتام وتايلند، وثانياً كوريا الجنوبية والعراق واليابان وكوريا الشمالية، ورابعاً سوريا وإيران والإمارات والبحرين.