المنتخب الأولمبي يفوز على كوريا الشمالية ويتصدر المجموعة الرابعة – فيديو

عمان – الغد – تصدر المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، الترتيب العام لفرق المجموعة الرابعة للنهائيات الآسيوية بكرة القدم تحت 23 عاما ، والجارية حاليا في تايلاند، وهي المؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

🔝 Jordan take all three points to become the early frontrunners in Group D thanks to goals from Bani Atieh and Al Zebdieh. #AFCU23 pic.twitter.com/0Gm9jyVWL4

وذلك بعد أن حقق فوزا ثمينا جاء على حساب المنتخب الكوري الشمالي بهدفين مقابل هدف واحد، حيث جاء هدفي المنتخب الوطني عن طريق محمد بني عطية وعمر هاني، فيما سجل للفريق الكوري ايانغ هانغ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة.

🥇 Jordan's win over DPR Korea at Buriram Stadium sees them take first place in Group D.

🤔 What will the table look like by the end of the #AFCU23 Group Stage? pic.twitter.com/VOYcwnLVKI

— #AFCU23 (@theafcdotcom) January 10, 2020