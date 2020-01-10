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المنتخب الأولمبي يفوز على كوريا الشمالية ويتصدر المجموعة الرابعة – فيديو

النهائيات الآسيوية لكرة القدم

منذ ساعة واحدة

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عمان  – الغد –  تصدر المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، الترتيب العام لفرق المجموعة الرابعة للنهائيات الآسيوية بكرة القدم تحت 23 عاما ، والجارية حاليا في تايلاند، وهي المؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وذلك بعد أن حقق فوزا ثمينا جاء على حساب المنتخب الكوري الشمالي بهدفين مقابل هدف واحد، حيث جاء هدفي المنتخب الوطني عن طريق محمد بني عطية وعمر هاني، فيما سجل للفريق الكوري ايانغ هانغ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة.


هذا الفوز عزز من طموحات المنتخب الأولمبي، في حجز إحدى بطاقات التأهل الى دورة الألعاب الأولمبية بعد أن إفتتح رصيده بالنقاط الثلاث، في أولى لقاءاته في هذه البطولة ومستفيدا من التعادل الإيجابي 1-1، الذي سيطر على مباراة المنتخبين الإماراتي والفيتنامي.


ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كأس آسيا إلى أولمبياد طوكيو 2020، وإذا كان المنتخب الياباني -مستضيف الأولمبياد- من بين المنتخبات الثلاثة الأولى، فإن رابع البطولة سوف يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.


ويخوض المنتخب الأولمبي مباراته الثانية يوم الأثنين، عندما يواجه نظيره المنتخب الفيتنامي، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات يوم الخميس المقبل بلقاء المنتخب الإماراتي.

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