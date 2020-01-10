المنتخب الأولمبي يفوز على كوريا الشمالية ويتصدر المجموعة الرابعة – فيديو

عمان – الغد – تصدر المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، الترتيب العام لفرق المجموعة الرابعة للنهائيات الآسيوية بكرة القدم تحت 23 عاما ، والجارية حاليا في تايلاند، وهي المؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

FULL-TIME | DPR Korea U23 🇰🇵 1-2 Jordan U23 🇯🇴 🔝 Jordan take all three points to become the early frontrunners in Group D thanks to goals from Bani Atieh and Al Zebdieh.#AFCU23 pic.twitter.com/0Gm9jyVWL4 — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 10, 2020

وذلك بعد أن حقق فوزا ثمينا جاء على حساب المنتخب الكوري الشمالي بهدفين مقابل هدف واحد، حيث جاء هدفي المنتخب الوطني عن طريق محمد بني عطية وعمر هاني، فيما سجل للفريق الكوري ايانغ هانغ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة.

🥇 Jordan's win over DPR Korea at Buriram Stadium sees them take first place in Group D. 🤔 What will the table look like by the end of the #AFCU23 Group Stage? pic.twitter.com/VOYcwnLVKI — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 10, 2020

GOAL! | DPR Korea U23 🇰🇵 0-2 Jordan U23 🇯🇴 ⚽️ Al Zebdieh doubles Jordan's lead from close range! A mountain to climb for DPR Korea now. Follow LIVE 👉🏻 https://t.co/RrCrhmFKf7 pic.twitter.com/mZumcE5Pd5 — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 10, 2020



هذا الفوز عزز من طموحات المنتخب الأولمبي، في حجز إحدى بطاقات التأهل الى دورة الألعاب الأولمبية بعد أن إفتتح رصيده بالنقاط الثلاث، في أولى لقاءاته في هذه البطولة ومستفيدا من التعادل الإيجابي 1-1، الذي سيطر على مباراة المنتخبين الإماراتي والفيتنامي.



ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كأس آسيا إلى أولمبياد طوكيو 2020، وإذا كان المنتخب الياباني -مستضيف الأولمبياد- من بين المنتخبات الثلاثة الأولى، فإن رابع البطولة سوف يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.



ويخوض المنتخب الأولمبي مباراته الثانية يوم الأثنين، عندما يواجه نظيره المنتخب الفيتنامي، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات يوم الخميس المقبل بلقاء المنتخب الإماراتي.