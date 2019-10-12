المنتخب الأولمبي يلاقي أندونيسيا في ختام مشاركته ببطولة الصين

عمان – الغد – أنهى المنتخب الأولمبي تحت 23، تدريباته استعدادا لمواجهة أندونيسيا عند العاشرة صباح يوم غدٍ الأحد – بتوقيت الأردن-، في ختام مشاركته ببطولة الصين الرباعية الودية.

وأجرى المنتخب اليوم السبت تدريب استشفائي في الصالة الرياضية الخاصة بمكان اقامته، حيث يسعى الجهاز الفني لابقاء الحالة البدنية للاعبين بأفضل مستوى ممكن، بعيدا عن اي جهد زائد قد يتسبب بالإصابات.

وكان “الأولمبي” قد تلقى خسارتين في افتتاح مشواره بالبطولة 0-2 أمام المنتخب الصيني، و0-1 أمام السعودية أمس الجمعة.

من جهته أكد عبدالقادر أن البطولة أعطت الجهاز الفني تصورا شاملاً لقدرات كل لاعب على حدا فنيا وبدنيا، وما يستطيع أن يقدمه في النهائيات من إضافة، حيث تم منح الجميع دقائق لعب متفاوتة.

وتأتي البطولة، ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في النهائيات الآسيوية ت 23، المقامة في تايلند مطلع كانون الثاني من العام المقبل، حيث وضعت القرعة “الأولمبي” في المجموعة الرابعة إلى جانب فيتنام وكوريا الشمالية والإمارات.