المنتخب الأولمبي يلاقي نظيره القطري وديا بالكرة

عمان – الغد – يلاقي المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما، نظيره القطري في 9 أيلول (سبتمبر) المقبل في الدوحة، خلال معسكره الخارجي الذي يمتد من 4 حتى 10 من الشهر نفسه في قطر.

ويتخلل المعسكر مباراة ودية مع أحد أندية الدوري القطري، حيث يتطلع الجهاز الفني لرفع مستوى الجاهزية فنياً وبدنياً قبيل الاستحقاقات المقبلة.

ويواصل المنتخب تدريباته بواقع 5 أيام أسبوعيا، بقيادة المدرب احمد عبد القادر، حيث يركز خلالها على تدعيم كافة الجوانب ودراسة أفضل الخيارات لتعزيز القائمة قبل المواعيد الرسمية.

ومن المنتظر أن تسحب قرعة النهائيات الآسيوية ت 23 والمقامة في تايلند من الفترة 8 حتى 26 كانون الثاني العام القادم، في 26 أيلول (سبتمبر) المقبل بالعاصمة بانكوك، حيث جاء منتخبنا في التصنيف الثالث رفقة منتخبات الصين واستراليا والسعودية، فيما حل أولاً قطر وأوزبكستان وفيتام وتايلند، وثانياً كوريا الجنوبية والعراق واليابان وكوريا الشمالية، ورابعاً سوريا وإيران والإمارات والبحرين.