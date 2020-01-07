المنتخب الأولمبي ينشد الفوز أمام كوريا الشمالية

عمان – الغد – يواصل المنتخب الأولمبي، استعداداته لمواجهة كوريا الشمالية، عند الساعة 3:15 عصر الجمعة المقبل – بتوقيت الأردن – على ملعب بوريرام في تايلند، ضمن بطولة نهائيات آسيا تحت 23 عاما والمقامة في تايلند.

وأكد المدرب أحمد عبدالقادر، أهمية اللقاء وحساسيته، لا سيما وان تحقيق النقاط الثلاث في بداية المشوار بدور المجموعات يعطي اللاعبين مزيدا من الهدوء لتحقيق نتائج إيجابية أمام فيتنام والإمارات.

وأضاف: بلا شك نعي أهمية تحقيق العلامة الكاملة في بداية المشوار، المنتخب الكوري ممتاز لكننا سنبحث بكل قوة عن الفوز فقط لضمان بداية إيجابية تبعدنا عن اي حسابات مقعدة نحن في غنى عنها.

وتابع: جميعنا نشعر بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا لتقديم اداء يليق بسمعة الأردن آسيويا، الأجواء إيجابية والجميع يملك الثقة اللازمة لترك بصمته في البطولة.

وحول فترة الاعداد التي سبقت النهائيات، قال: “لعبنا عدد من المباريات الودية مع عدد من الأندية المحلية، كما شاركنا في بطولة الصين واقمنا معسكرا في ماليزيا، نحن جاهزون لحصد نتاج المجهود السابق كلاعبين وجهاز فني”.

وفيما يخص التحاق موسى التعمري بالفريق، قال:” ينتظر انضمامه بالفريق يوم 13 المقبل، اي انه لن يكون متواجدا في أول مباراتين أمام كوريا الشمالية وفيتنام، لكننا نملك مجموعة مميزة من اللاعبين قادرة على تقديم أداء على أعلى مستوى”.

وثمن عبدالقادر جهود ومساعي الاتحاد لدعم المنتخب وتوفير كافة احتياجاته قبل البطولة، مشيدا بالمتابعة الدائمة التي حضي بها الوفد من قبل الأمين العام سيزار صوبر، على امتداد الفترة الماضية لحين انطلاق البطولة.

ويتضمن مشوار المنتخب في البطولة ضمن المجموعة الرابعة، مواجهة فيتنام 13 كانون الثاني بنفس التوقيت وعلى ذات الملعب، ويختتم دور المجموعات أمام الإمارات (16) منه.