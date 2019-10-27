المنتخب الأولمبي يواصل تدريباته تأهبا لبطولة دبي الودية

عمان – الغد – يواصل المنتخب الأولمبي تدريباته البدنية والفنية، استعدادا للمشاركة في بطولة دبي الدولية الودية، والتي تأتي ضمن التحضيرات لخوض النهائيات الآسيوية ت23 كانون الثاني من العام المقبل.

وشهد مران اليوم الذي اقيم على ملعب الكرامة مشاركة 20 لاعباً من بينهم ظهير شباب الأردن ورد البري الذي لم يرافق فريقه في المحطة العربية بسبب الايقاف.

وركز الجهاز الفني على الجانب الهجومي وكيفية استغلال الفرص بطريقة مثالية، كما تم العمل على الخروج بالكرة من المناطق الخلفية بطريقة تضمن بناء سليم للهجمة.

ويستعد “الأولمبي” للمشاركة في بطولة دبي الدولية من 13 حتى 19 تشرين الثاني، إلى جانب منتخبات البحرين والسعودية والعراق وسوريا وكوريا الجنوبية وأوزبكستان والبلد المستضيف.

وكانت قرعة النهائيات الآسيوية، وضعت المنتخب في المجموعة الرابعة إلى جانب فيتنام وكوريا الشمالية والإمارات.