المنتخب الاسترالي يتدرب.. ودوك يؤكد البحث عن الفوز – صور

خالد العميري

تصوير: أمجد الطويل

عمان – أجرى المنتخب الأسترالي حصة تدريبية عصر اليوم الاثنين على ملعب الكرامة في مدينة الحسين للشباب، وذلك في إطار تحضيراته لمواجهة المنتخب الوطني “النشامى” عند الساعة السادسة من مساء يوم الخميس 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، على ستاد الملك عبدالله الثاني بمنطقة القويسمة، ضمن الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر وكأس آسيا 2023 بالصين.

وركز المدير الفني للمنتخب الأسترالي جراهام آرنولد خلال الحصة التدريبية المفتوحة أمام وسائل الإعلام، على تخليص اللاعبين الذين ينشطون في الدوري المحلي والفرق المغمورة من إرهاق السفر، في الوقت الذي ينتظر فيه أن تكون تشكيلة الاستراليين قد اكتملت بوصول كافة اللاعبين المحترفين بالدوريات الأوروبية مساء اليوم الاثنين.

واكد ميتشيل دوك لاعب ويسترن سيدني الأسترالي في تصريحات لـ “الغد” على جاهزيتهم لمواجهة النشامى، مؤكدا سعيهم الحصول على النقاط الثلاث للإنفراد بصدارة المجموعة، مشيرا في الوقت ذاته إلى ميزة الجماهير الأردنية في التشجيع طوال المباراة، الأمر الذي يشكل ضغطا اضافيا عليهم.

وأكد الاستراليون من جهاز فني ولاعبين، على حساسية المباراة بالنسبة لهم، خاصة وأن تدريباتهم المقبلة ستجرى خلف الأبواب المغلقة، بإستثناء أول 15 دقيقة من التدريب الرئيسي الذي سيقام يوم بعد غد الأربعاء.

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