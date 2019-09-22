المنتخب الاولمبي يدخل معسكرا تدريبيا استعدادا لمواجهتي سورية

عمان – الغد – يدخل المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما، اليوم الاحد، معسكراً تدريبياً استعداداً لمواجهتي سورية الوديتين يومي الإثنين والخميس المقبلين، على ستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب أحمد عبدالقادر، للاطلاع على جاهزية اللاعبين أمام سورية، حيث يواصل المنتخب سلسلة مبارياته الدولية الودية، تحضيراً للاستحقاق الرسمي والمتمثل بالنهائيات الآسيوية مطلع كانون الثاني (يناير) من العام المقبل في تايلند.

ولفت عبدالقادر إلى أهمية المواجهتين أمام سورية، وقال: “نسعى لتحقيق الاستفادة القصوى من المواجهتين فنياً وبدنياً، بغض النظر عن النتيجة النهائية، المنتخب السوري قوي ويملك عدداً من المواهب التي واجهناها سابقاً في التصفيات التي لعبت بالكويت وانتهى اللقاء وقتها بالتعادل بهدف لمثله”.

وأضاف: “أهمية هذه المباريات تكمن في زيادة مخزون الخبرة لدى اللاعبين ومعدل الاحتكاك وكيفية التعامل مع الجمل التكتيكية دفاعياً وهجومياً، كما نسعى للارتقاء بمستوى جميع اللاعبين البدلاء والأساسيين لتوسيع قاعدة الخيارات”.

ويواصل الجهاز الإداري والطبي للمنتخب متابعة لاعب المنتخب يوسف أبو جلبوش، الذي خضع لعملية جراحية الخميس الماضي في مركز اسبيتار العلاجي بقطر، إثر تعرضه لقطع في وتر العضلة الضامة، إلى جانب الاطلاع على سير البرنامج التأهيلي لحارس المنتخب عبدلله الفاخوري والذي يواصل ايضاً استشفاءه هناك.

ومن المنتظر أن تسحب قرعة النهائيات الآسيوية، الخميس المقبل بالعاصمة التايلندية بانكوك، حيث جاء المنتخب في التصنيف الثالث رفقة منتخبات الصين واستراليا والسعودية، فيما حل أولاً قطر وأوزبكستان وفيتنام وتايلند، وثانياً كوريا الجنوبية والعراق واليابان وكوريا الشمالية، ورابعاً سورية وإيران والإمارات والبحرين.