المنتخب الاولمبي يواصل تدريباته تأهباً لمعسكر قطر

عمان – الغد – يواصل المنتخب الأولمبي بقيادة المدرب أحمد عبدالقادر، تدريباته الفنية والبدنية، استعداداً للمشاركة في النهائيات الآسيوية تحت 23 عاماً، والمزمع اقامتها في تايلند مطلع العام المقبل.

وأجرى المنتخب تدريباته على ملعب الكرامة، بغياب المدافع هادي الحوراني والمهاجم محمد وائل الزعبي بعد التحاقهم بالمنتخب الأول، حيث ركز خلال الحصة على الجوانب البدنية، وكيفية الخروج السليم بالكرة تحت الضغط دفاعياً واستخلاصها بذات الأسلوب هجومياً والتحرك في المساحات الفارغة.

ويستعد المنتخب لاقامة معسكر خارجي في قطر مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل، يواجه خلاله نظيره القطري وديا يومي 6 و 9 من الشهر نفسه، حيث كان من المقرر مواجهة أحد أندية الدوري المحلي هناك.

ولفت عبدالقادر إلى أن القائمة تفتقد عديد الأسماء المشاركة خارجياً رفقة أنديتها مثل الجزيرة وشباب الأردن المشاركان في بطولتي كأس الاتحاد الآسيوي وكأس محمد السادس للأندية الأبطال، الأمر الذي وضع الجهاز الفني أمام فرصة جديدة لاختبار مجموعة أخرى لتوسيع قاعدة الخيارات للاستحقاقات المقبلة.

من جهته، أكد مدير المنتخب ماهر طعمه أن الأولمبي سيلاقي نادي شباب الأردن عند الخامسة مساء اليوم الخميس.

ومن المنتظر أن تسحب قرعة النهائيات الآسيوية تحت 23 – المقامة في تايلند من الفترة 8 حتى 26 كانون الثاني (يناير) من العام المقبل – يوم 26 أيلول (سبتمبر) المقبل في العاصمة بانكوك، حيث جاء المنتخب الوطني في التصنيف الثالث رفقة منتخبات الصين واستراليا والسعودية، فيما حل أولاً قطر وأوزبكستان وفيتام وتايلند، وثانياً كوريا الجنوبية والعراق واليابان وكوريا الشمالية، ورابعاً سوريا وإيران والإمارات والبحرين.