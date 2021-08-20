المنتخب البارالمبي يتوجه إلى اليابان للمشاركة في بارالمبيك طوكيو 2020

عمان – الغد – توجهت فجر اليوم الجمعة البعثة الأردنية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020) والتي ستنطلق في العاصمة اليابانية يوم الثلاثاء المُقبل وتستمر حتى الخامس من أيلول / سبتمبر القادم.

وأنهت البعثة الأردنية معكسرها التدريبي والذي أُقيم في تركيا والذي استمر لقرابة الأسبوعين وذلك تحضيراً للمشاركة في الألعاب البارالمبية والتي تشهد الحضور الأردني للمرة التاسعة.

ويُشارك الأردن في بارالمبيك طوكيو 2020 بفريق يتكون من 10 لاعبين ولاعبات وهم : فاتن عليمات (كرة الطاولة WS4) وختام أبو عوض (كرة الطاولة WS5) وعمر قرادة (رفع الأثقال 49 كغم) ومحمد طربش (رفع الأثقال 65 كغم) ومعتز الجنيدي (رفع الأثقال 97 كغم) وعبدالكريم خطاب (رفع الأثقال 88 كغم) وأسماء عيسى (رفع الأثقال 79 كغم) وجميل الشبلي (رفع الأثقال فوق 107 كغم) وثروت الحجاج (رفع الأثقال 86 كغم) وأحمد الهندي (رمي الجلة).

وترأس مها البرغوثي – أمين عام اللجنة البارالمبية الأردنية – البعثة الأردنية المشاركة في بارالمبيك طوكيو 2020 وتضم البعثة كذلك ، جاسر نويران مديرا فنياً، داوود شحادة إدارياً، أحمد حياصات معالجاً، رشا الخياط إدارية، عيسى هلال مدرباً لرفع الأثقال، هارون الشلتوني مدرباً لكرة الطاولة، محمد الحراسيس مدرباً لألعاب القوى.

ويتطلع الأردن خلال مشاركته في دورة الألعاب البارالمبية المُقبلة إلى تحقيق الإنجازات وحصد الميداليات مُعولاً على نخبة من الأبطال العالميين وأصحاب الخبرة والإنجازات البارالمبية.

وأشارت مها البرغوثي خلال حديثها لموقع اللجنة الأولمبية الأردنية إلى نجاح المعسكر التدريببي والذي أُقيم في تركيا والاستفادة الكبيرة التي نالها اللاعبين واللاعبات قبيل التوجه إلى طوكيو.

وقالت البرغوثي :” مُعسكر تركيا كان مُفيداً جداً وكان فرصة لرفع قدرات اللاعبين فنياً وبدنياً قبل المشاركة في بارالمبيك طوكيو وأظهر أبطالنا التزام وجدية كبيرة في هذا المعسكر”.

وأكملت البرغوثي قائلةً :” نسعى إلى تحقيق أفضل النتائج في طوكيو وحصد الإنجازات للوطن ، حيث يضم فريقنا عدد كبير من أفضل اللاعبين واللاعبات على مستوى العالم في رياضتهم ولديهم سيرة رياضية مليئة بالإنجازات سواء في الدورات الألعاب البارالمبية السابقة أو في بطولات العالم والبطولات الدولية المُختلفة”.

ويمتلك الأردن في سجل مشاركته في دورات الألعاب الأولمبية 14 ميدالية ملونة من بينها ذهبية واحدة و7 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية.

وكان الأردن قد حصد في مشاركته البارالمبية الماضية والتي جرت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية ، 3 ميداليات من بينها فضيتين من خلال البطلين عمر قرادة وثروت الحجاج في رفع الأثقال وبرونزية من خلال بطل رفع الأثقال جميل الشبلي.

وفيما يلي قائمة ميداليات الأردن في تاريخ مشاركاته في دورات الألعاب البارالمبية :

– مها البرغوثي – ذهبية – كرة الطاولة – سيدني 2000.

– مها البرغوثي – فضية – رمي الجلة – ستوك ماندفيل 1984.

– عماد الغرباوي – فضية – رمي القرص – أتلانتا 1996.

– جميل الشبلي – فضية – رمي الجلة – أثينا 2004.

– جميل الشبلي – فضية – رمي الجلة – بكين 2008.

– عمر قرادة – فضية – رفع الأثقال – بكين 2008.

– عمر قرادة – فضية – رفع الأثقال – ريو 2016.

– ثروت الحجاج – فضية – رفع الأثقال – ريو 2016.

– عايدة الشيشاني – برونزية – سباق الكراسي المتحركة 100 متر – ستوك ماندفيل 1984.

– عايدة الشيشاني – برونزية – سباق الكراسي المتحركة 200 متر – ستوك ماندفيل 1984.

– فريق السيدات – برونزية – كرة الطاولة – أثينا 2004.

– معتز الجنيدي – برونزية – رفع الأثقال – بكين 2008.

– فريق السيدات – برونزية – كرة الطاولة – بكين 2008.

– جميل الشبلي – برونزية – رفع الأثقال – ريو 2016.