المنتخب البارالمبي ينهي مشاركته في “غرب آسيا” بإحراز ذهبيتين وفضية

عمان-الغد- أنهى الوفد البارالمبي مشاركته في النسخة الثالثة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية التي اختتمت أمس في البحرين بمشاركة 400 لاعب ولاعبة تنافسوا على ميداليات وألقاب 7 ألعاب، بثلاث ميداليات جديدة ذهبيتين وفضية واحدة، ليرفع غلته إلى 6 ميداليات في الدورة.

وجاءت الميداليتان الذهبيتان عن طريق بطلي رفع الأثقال جميل الشبلي (وزن +107 كغم) وعبد الكريم خطاب (وزن 88 كغم)، بينما توج منتخب كرة الهدف بالميدالية الفضية بعد خسارته نهائي المسابقة أمام العراق بنتيجة 6-8 في مباراة ندية ومثيرة بين الطرفين.

وكان كل من عمر قرادة وأحمد هندي توجا بالذهب في مشاركتهما بمنافسات رفع الأثقال وزن 49 كغم ودفع الكرة الحديدية على التوالي، بينما توج أبي أسعد بفضية دفع الكرة الحديدية عن فئة الكراسي المتحركة.

وأنهى منتخب كرة الهدف للمكفوفين الدور الأول بـ 4 انتصارات على السعودية، اليمن، البحرين، قطر، وخسارة وحيدة أمام العراق، قبل تجاوز المنتخب السعودي في مباراة نصف النهائي.

وحقق المنتخب القطري بطل النسخة الماضية، برونزية مسابقة كرة الهدف للمكفوفين بعد فوزه على نظيره السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأشاد د حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية ومها البرغوثي أمين عام اللجنة البارالمبية، بلاعبي المنتخبات الوطنية عمر قرادة، عبد الكريم خطاب وجميل الشبلي (رفع الأثقال)، وأحمد هندي وأبي أسعد في ألعاب القوى بالإضافة إلى سداسي منتخب كرة الهدف عماد عليان، أسامة زيود، محمد السيد، عبد الرمحي، محمد بدر ومحمد الدقم، لما قدموه في الدورة، مؤكدين أن المنتخبات الوطنية حققت إنجازات رائعة خصوصا وأن جميع لاعبي الوفد عادوا بالميداليات.

وبين أبو الرز والبرغوثي أن منتخب كرة الهدف حقق إنجازا غير مسبوق قد لا يتحقق لسنوات طويلة بصعوده على منصات التتويج في 3 دورات متتالية بعد فضية الدورة الأولى في خورفكان 2017 والدورة الثانية في عمان 2019.

وأشاد أبو الرز والبرغوثي بالمدربين الوطنيين عبدالله الداغستاني المدير الفني لمنتخب كرة الهدف وعيسى بني هلال المدير الفني لمنتخب رفع الأثقال، ومحمد الحراسيس المدير الفني لمنتخب ألعاب القوى الذين كانوا على قدر المسؤولية وأثبتوا أنهم أهلا للثقة.

من ناحية ثانية، شاركت البرغوثي في حفل ختام الدورة، وكرمت عددا من الشخصيات الرياضية على رأسها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ود.عبد الرزاق بني رشيد رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، وعلي الماجد الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية، وحسن عبد اللطيف المدير التنفيذي دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، بالإضافة إلى د. مصباح جعفر الأمين العام للاتحاد البارالمبي لغرب أسيا.

وشاركت البرغوثي في تكريم وفود الدول المشاركة وعددها 11 دولة هي الأردن، سورية، لبنان، العراق، اليمن، الكويت، السعودية، الإمارات، سلطنة عمان، قطر، بالإضافة إلى البحرين.