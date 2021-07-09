المنتخب الرديف إلى جانب فلسطين وتركمانستان في التصفيات الآسيوية

عمان – الغد – سُحبت اليوم الجمعة في العاصمة الأوزبكية طشقند، قرعة تصفيات كأس آسيا تحت23 عاما ، حيث حل المنتخب الرديف إلى جانب فلسطين وتركمانستان ضمن المجموعة السادسة التي تستضيفها الأردن أواخر تشرين الأول المقبل.

ويشارك في التصفيات 42 منتخباً، جرى توزيعهم على 11 مجموعة، حيث يتأهل أبطال المجموعات إلى النهائيات التي تقام في أوزبكستان 2022، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، حيث تقام التصفيات خلال الفترة 23 – 31 تشرين الأول (أكتوبر) القادم.

بدوره، بين مدرب المنتخب الرديف أحمد هايل، أن القرعة جاءت متوازنة، في ظل وجود ثلاثة منتخبات في المجموعة ما يعزز فرص التأهل.. “نحترم جميع الفرق ونطمح لتقديم مستوى يعكس سمعة الكرة الأردنية”.

أضاف “استضافة الأردن لتصفيات المجموعة، يمنحنا المزيد من الثقة للعبور إلى النهائيات.. أعدنا ترتيب برنامج التحضيرات بناء على معطيات القرعة.. سندخل المنافسات بالجاهزية المطلوبة”

وجاءت نتائج القرعة لكافة المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: سوريا، قطر (الدولة المضيفة)، اليمن، سريلانكا.

المجموعة الثانية: إيران، طاجيكستان (الدولة المضيفة)، لبنان، نيبال.

المجموعة الثالثة: العراق، البحرين (الدولة المضيفة)، أفغانستان، المالديف.

المجموعة الرابعة: السعودية، بنغلادش، الكويت (الدولة المضيفة)، أوزبكستان.

المجموعة الخامسة: الإمارات (الدولة المضيفة)، عمان، الهند، قرغيزستان.

المجموعة السادسة: الأردن (الدولة المضيفة)، فلسطين، تركمانستان.

المجموعة السابعة: أستراليا، الصين، إندونيسيا (الدولة المضيفة)، بروناي.

المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية، سنغافورة (الدولة المضيفة)، تيمور الشرقية، الفلبين.

المجموعة التاسعة: فيتنام، ميانمار، هونغ كونغ، الصين تايبيه (الدولة المضيفة).

المجموعة العاشرة: تايلاند، ماليزيا، لاوس، منغوليا (الدولة المضيفة).

المجموعة الحادية عشر: كوريا الشمالية، اليابان، كمبوديا.