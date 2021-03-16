المنتخب الرديف يباشر تدريباته في عمان – صور

عمان – الغد – بدأ المنتخب الوطني الرديف تحت 23 عاما ، اليوم الثلاثاء ، تدريباته البدنية والفنية، بقيادة المدرب أحمد هايل، استعداداً للتصفيات الآسيوية والتي تقام تشرين الأول المقبل.

وأجرى المنتخب تدريبه على ملعب الكرامة في مدينة الحسين للشباب، بصفوف مكتملة بعد التحاق اللاعب حاتم محمد عوضاً عن بسام دلدوم والذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال الفحوصات التي أجراها المنتخب للاطمئنان على سلامة اللاعبين قبل انطلاق المعسكر.

وبين مدرب المنتخب أن هذا التجمع خلال أيام “فيفا” يعتبر المحطة الثانية من مرحلة الإعداد والتي تمتد حتى أيلول المقبل قبل خوض التصفيات الآسيوية في تشرين الأول (أكتوبر)

وشدد خلال حديثه للاعبين قبل انطلاق التدريب، على أهمية المحافظة على اتباع البروتوكول الصحي المشدد والذي تتبعه المنتخبات الوطنية للمحافظة على السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد، خاصة في ظل تطورات الوضع الوبائي في المملكة.

ويواصل المنتخب تدريباته يومياً حتى 30 من الشهر الجاري في عمان، حيث يتخلل التجمع مباريات ودية مع أندية محلية، حيث يسعى الجهاز الفني للوقوف على المستوى الفني والبدني للاعبين.