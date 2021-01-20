المنتخب الرديف يبدأ تدريباته استعدادا للتصفيات الآسيوية

عمان – الغد – بدأ المنتخب الوطني الرديف تحت 23 عاما الأربعاء ، تدريباته البدنية والفنية، في عمان بقيادة المدرب أحمد هايل، استعداداً للتصفيات الآسيوية والتي تقام تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وأجرى المنتخب تدريبه على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بصفوف مكتملة بعد التحاق، فيصل أبو شنب، أمية المعايطة ووليد عصام عوضاً عن بسام دلدوم، محمد أبو رزق، وأسامة الكواملة لارتباطهم مع أنديتهم بدوري الدرجة الأولى.

ويواصل المنتخب تدريباته يومياً حتى 31 من الشهر الحالي في عمان، قبل مواجهة فريق الحرس الملكي يومي 28 و 31 في مباراة تدريبية، حيث يسعى الجهاز الفني للوقوف على المستوى الفني والبدني للاعبين.

وتضم قائمة المنتخب 23 لاعباً: أحمد جعيدي، قيس عباسي، دانيال عفانة، معتصم الجعبري، أحمد عبيدات، يزن عبد العال، شوقي القزعة، عصام سميري، مهند أبو طه، عبد الرحمن أبو الكاس، نزار الرشدان، خالد زكريا، مهند العرامشة، محمد بني عطية، أمين الشناينة، حمزة الصيفي، وسيم ريالات، عامر جاموس، عبدالله عوض وشاهر شلباية، بالإضافة إلى أبو شنب والمعايطة وعصام.

ومن المنتظر أن تسحب قرعة التصفيات الآسيوية في آذار القادم، حيث يحل المنتخب بالتصنيف الأول، من بين ثمانية منتخبات في آسيا، إلى جانب كل من كوريا الجنوبية، العراق، أوزبكستان، اليابان، السعودية، فيتنام، قطر وأستراليا.