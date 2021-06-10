المنتخب الرديف يلاقي البحرين وديا اليوم

عمان- الغد- اختتم المنتخب الوطني الرديف تحت 23 عاما لكرة القدم، تدريباته أمس، استعدادًا لمواجهة نظيره البحريني وديا عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم -بتوقيت الأردن- على ستاد خليفة في البحرين.

وأجرى المنتخب تدريباته على ملعب نادي الرفاع بقيادة المدرب أحمد هايل وبمشاركة اللاعبين كافة، حيث ارتكز على تعزيز الجوانب الفنية والبدنية تأهباً للقاء.

ومن جهته، شدد هايل على أهمية الإعداد جيدا للمباراة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن لقاء البحرين مرتين، يشكل فرصة مثالية لإدخال اللاعبين بأجواء المواجهات الدولية قبل الاستحقاق الرسمي، والمتمثل بالتصفيات الآسيوية في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وكان المنتخب وصل صباح الثلاثاء الى المنامة، حيث أجرى تدريبا استشفائيا في مقر إقامته، قبل ظهور نتائج فحوصات كورونا التي أجريت في مطار البحرين الدولي، وجاءت جميع النتائج سلبية.