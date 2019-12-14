المنتخب السوري يفوز على نظيره الفلسطيني في بطولة اتحاد غرب آسيا

عمان – الغد – فاز المنتخب السوري على المنتخب الفلسطيني بهدف دون رد الجولة الثانية من بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للناشئات لكرة القدم التي يستضيفها الاتحاد الأردني على ملعب البولو.

وسجل هدف المنتخب السوري اللاعبة تالا نورالدين عند الدقيقة ٢٣ ليرفع المنتخب السوري بهذه النتيجة رصيده في الترتيب العام إلى ٤ نقاط مقابل لاشيئ للمنتخب الفلسطيني.

ويلتقي عند الساعة 6 مساءً المنتخب الأردني (نقطة) مع نظيره اللبناني (٣) نقاط، في المكان ذاته.