المنتخب العسكري يشارك في بطولة العالم للملاكمة

عمان – يشارك المنتخب العسكري للملاكمة في بطولة العالم العسكرية التي تقام في العاصمة الروسية موسكو في الفترة من 16 إلى 27 أيلول (سبتمبر) الحالي.

وأشار الناطق الاعلامي باسم مديرية الاتحاد الرياضي العسكري النقيب محمد المناصير، إلى ان المنتخب سيغادر عمان يوم الخميس المقبل للمشاركة في البطولة، مشيرا الى أن مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد جهاد قطيشات، سيترأس الوفد الأردني الذي يضم 3 لاعبين هم أحمد طعيمات وابراهيم شيحا وصلاح بني ياسين.

واضاف لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاثنين، أن المنتخب العسكري يشارك في هذه البطولة، بحثا عن تحقيق انجازات جديدة، تضاف للإنجازات التي اعتادت عليها الفرق العسكرية خلال مشاركاتها الخارجية في مختلف البطولات.