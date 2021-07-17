المنتخب الكويتي بطل غرب آسيا لكرة القدم الالكترونية

عمان – الغد- خاض المنتخب الكويتي سلسلة مثيرة من المباريات مع المنافسين قبل فوزه بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الالكترونية التي أقيمت منافساتها على مدار يومي الخميس والجمعة 15 و16 تموز/ يوليو 2021.

وتمكن المنتخب الكويتي من حسم اللقب لصالحه بعدما فاز بمباراتين من أصل ٣ في سلسلة الدور النهائي، وعلى نظيره السعودي -حامل لقب النسخة الماضية من البطولة-، والذي حل ثانياً على صعيد الترتيب العام، فيما جاء المنتخبان الإماراتي والقطري بالمركزين الثالث والرابع على التوالي.

وتفوق المنتخب الكويتي في المباراة الأولى على منصة Playstation بنتيجة 2-1 ثم عادل المنتخب السعودي الكفة بفوزه 2-0 على منصة X-Box، قبل أن يلجأ الطرفان إلى مباراة ثالثة فاصلة وأقيمت على منصة X-Box وانتهت لصالح المنتخب الكويتي 2-1.

وبدوره فاز المنتخب الإماراتي بالمركز الثالث إثر فوزه على نظيره القطري في مباراتين من أصل ٣ أيضاً، حيث فاز في الأولى التي أقيمت على Playstation بنتيجة 2-1، وخسر الثانية على X-Box بنتيجة 0-3، قبل أن يعود للفوز في المباراة الثالثة على منصة Playstation بالركلات الترجيحية بنتيجة 4-3 عد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2.

وكان المنتخب الكويتي تصدر الترتيب العام بعد اختتام منافسات الجولة الأولى، وجمع ١١ نقطة، مقابل ١٠ نقاط للمنتخب السعودي و7 لقطر و6 للإمارات.

وخلال مباريات هذه الجولة التي تم وضع الفرق المشاركة بها بمجموعة واحدة ولعبت بنظام الدوري من مرحلتين: ذهاباً على منصة Playstation وإياباً، فازت قطر على الإمارات 3-1 و3-2 فازت السعودية على الكويت 3-0 وتعادلت معها 1-1، فازت الكويت على قطر 2-1 وتعادلت معها 1-1، فازت الإمارات على السعودية 3-0 و1-0 فازت الكويت على الإمارات 1-0 و2-0 فازت السعودية على قطر 4-1 و2-0.

وأقيمت البطولة تحت مظلة الاتحاد الدولي بالتعاون مع منصة زين للألعاب الإلكترونية – الأردن Zain eSports Jordan، وكان اتحاد غرب آسيا نظم النسخة الأولى منها في نيسان/ أبريل 2021 بمشاركة ذات الاتحادات من الإقليم وهي المشمولة ضمن قائمة الاتحاد الدولي للألعاب الالكترونية، وشهدت وقتها فوز المنتخب السعودي بلقبها، فيما حل المنتخب الإماراتي ثانياً والكويتي ثالثاً والقطري رابعاً.

ودخلت البطولة منذ تنظيمها لأول مرة على مستوى الإقليم، مباشرة وبشكلٍ رسمي في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما تم اعتماد نتائجها في قرعة تصفيات بطولة الأمم لكرة القدم الالكترونية لمنطقة غرب آسيا وأفريقيا.