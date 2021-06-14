المنتخب النسوي يخسر أمام نظيره التونسي وديا

عمان – الغد- خسر منتخب السيدات لكرة القدم أمام نظيره التونسي 0-2، في المباراة الودية التي جرت الأحد على ستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة.

وأقيمت المباراة وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد، حفاظا على السلامة العامة، بحضور عضو الهيئة التنفيذية للاتحاد ستيفاني النبر.

سجل للمنتخب التونسي شرين اللمطي د 35، هناء حمدي د82.

مثل المنتخب باللقاء: شرين الشلبي، العنود غازي، لونا المصري (زينة حازم)، رند جودت، نور زوقش، ميساء جبارة، روزبهان فريج، مي سويلم (إيناس الجماعين)، شهناز جبرين، آية المجالي، تسنيم أبو الرب.

بدأ المنتخب المباراة متراجعا للخلف نوعا ما، مع ضغط تونسي واضح عبر الأطراف ومحاولات متكررة لافتتاح التسجيل، إلا أن تمركز المجالي والعنود ورند بالخطوط الخلفية، منع وصول الكرة للمرمى في أكثر من مشهد.

ومع استمرار الضغط التونسي، تمكنت اللمطي من تسجيل الهدف الأول لينتهي الشوط الأول 1-0.

مع بداية الشوط الثاني، حاول المنتخب تعديل النتيجة وتقدم نحو الأمام، مع استحواذ على الكرة نسبيا، وتوغل هجومي من خلال جبارة وشاهناز وبمساندة المصري وفريج، لكن دون تحقيق المطلوب.

ومع مرور الوقت، عاد “التونسي” للضغط مجددا، مستغلا تراجع المنتخب، واستطاع تعزيز النتيجة عبر البديلة هناء، ليحسم اللقاء.

من جانبه، وضح مدرب المنتخب ديفيد ناشيمينتو، أن الفائدة تحققت من هذه المواجهات رغم الخسارة، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المباريات الاستفادة الفنية والبدنية.

وأضاف “حققنا المطلوب على المستوى الفني، خاصة مع تحسن مستوى الأداء قياسا بالمباراة الأولى، ونتطلع للأفضل والوصول إلى الجاهزية الكاملة، قبل التصفيات الآسيوية أيلول القادم”.

وكان المنتخب خسر اللقاء الودي الأول أمام نظيره التونسي 1-2 الخميس الماضي.