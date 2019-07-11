المنتخب الوطني البارالمبي لرفع الأثقال يواصل استعداداته لبطولة العالم

عمان – الغد – يواصل المنتخب الوطني البارالمبي لرفع الأثقال تدريباته في مدينة أستانا الكازاخستانية، استعدادا للمشاركة ببطولة العالم التي تنطلق الجمعة بمدينة أستانا وتستمر حتى 21 من الشهر الجاري بمشاركة 55 دولة.

وعقب وصول وفد منتخبنا صباح الأربعاء خلد لاعبونا للراحة وبدأوا بعد ذلك تدريباتهم التي تواصلت اليوم الخميس بهمة عالية وإصرار كبير بعد الاستقبال الدافئ من السفارة الأردنية في استانا.

وكانت الأنسة مها البرغوثي رئيسة الوفد المشارك ببطولة العالم أمين عام اللجنة البارالمبية الأردنية أشرفت على التدريبات حيث اكدت ان لاعبونا تدربوا مساء الاربعاء على الرغم من منحهم راحة في ذلك اليوم، لكن إصرارهم على تحقيق الإنجاز جعلهم يبدئون تدريباتهم باكرا، خصوصا أن بطولة العالم تعتبر في مقدمة محطات التأهيل إلى بارالمبيك طوكيوا 2020 فضلا عن انها تدخل في نشاط اعداد ابطالنا للمشاركة في النسخة الثانية لدورة العاب غرب أسيا البارالمبية التي يستضيفها الأردن بالفترة من 15-22 أيلول القادم مبينة إلى أن التدريبات استمرت الخميس وستواصل الجمعة.

وأشارت البرغوثي إلى ان بطولة العالم لرفع الأثقال ستنطلق عند الساعة العاشرة من صباح الجمعة حسب توقيت الأردن، وذلك بعد اكتمال وصول الوفود والمنتخبات المشاركة.

وأعلنت البرغوثي ان الظهور الأول للاعبينا سيكون مساء الجمعة بمشاركة اللاعب محمد الشنيطي في فئة الناشئين على ان يتواصل ظهور لاعبينا في الأيام القادمة، مبدية ثقتها بقدرة لاعبينا على تحقيق نتائج متميزة والوصول إلى منصات التتويج.

من جانبه أبدى د. حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية ثقته بقدرة لاعبينا بتحقيق نتائج إيجابية، مبينا انه لمس خلال اجتماعه باللاعبين قبيل سفرهم إلى كازاخستان إصرارهم على تقديم مستويات كبيرة تليق بمسعة الأثقال البارالمبية.

وتضم بعثة المنتخب البارالمبي إلى كازاخستان احمد الحياصات مديرا للوفد ومعالجا، عيسى هلال مدربا، و7 لاعبين هم عمر قرادة، جميل الشبلي، عبد الكريم خطاب، معتز الجنيدي، محمد طربش، محمد أبو عرار ومحمد الشنيطي، إضافة للاعبتين ثروة الحجاج وأسماء عيسى.