المنتخب الوطني الرديف يختتم معسكره التدريبي في عمّان

عمان – الغد – اختتم المنتخب الوطني الرديف تحت 23، معسكره التدريبي الذي أقيم في العاصمة عمان خلال الفترة 16-29 آذار، تأهباً لخوض التصفيات الآسيوية في تشرين أول القادم.

وخاض المنتخب مباراته الودية الأخيرة خلال المعسكر، أمام فريق الوحدات، وانتهت بفوز الأخير 2-1، حيث كان قد تعادل مع الفيصلي 1-1 في بداية التجمع، قبل أن يتغلب على الحسين 2-1.

بدوره، أبدى مدرب المنتخب أحمد هايل، رضاه عن التجمع، قياساً بالأهداف الفنية التي تحققت، مع خوض ثلاث مباريات ودية، أسهمت بالوقوف على مستوى كافة اللاعبين.

أضاف: منحنا الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في المباريات، إلى جانب رفع مستوى الانسجام، وتطبيق العديد من النقاط التكتيكية، مع التركيز في الوقت ذاته على بلوغ الجاهزية البدنية المطلوبة.

كما لفت إلى أن انطلاق بطولة دوري المحترفين الشهر المقبل، يسهم في توسيع دائرة الخيارات أمام الجهاز الفني، قبيل التجمع القادم مطلع شهر حزيران، ضمن برنامج التحضيرات لخوض التصفيات.

وكانت تدريبات المنتخب الرديف شهدت حضور (24) لاعباً: وليد عصام، أسامة الكواملة، أحمد جعيدي، هادي الحوراني، دانيال عفانة، أحمد عبيدات، معتصم الجعبري، يزن عبد العال، مهند أبو طه، حاتم محمد، شوقي القزعة، يوسف أبو الجزر، مهند العرامشة، خالد زكريا، عبد الرحمن أبو الكاس، فضل هيكل، محمد أبو رزق، محمد بني عطية، أمين الشناينة، حمزة الصيفي، وسيم ريالات، عامر جاموس، محمد وائل الزعبي وعبدالله عوض.