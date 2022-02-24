المنتخب الوطني بجانب الكويت واندونيسيا ونيبال بتصفيات كأس آسيا

وضعت قرعة تصفيات كأس آسيا 2023، والتي سُحبت صباح اليوم الخميس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة الأولى إلى جانب الكويت وإندونيسيا ونيبال.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره بالتصفيات التي تقام في الكويت، بلقاء نيبال في 8 حزيران المقبل، ثم يلتقي إندونيسيا بعد ثلاثة أيام، على أن يختتم مشواره بلقاء أصحاب الأرض في 14 من الشهر ذاته، حيث يتأهل بطل المجموعة إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني من المجموعات الست إلى النهائيات التي تقام صيف العام المقبل بالصين.

ووصف مدرب المنتخب الوطني عدنان حمد المجموعة التي استقر بها المنتخب الوطني بـ”المتوازنة”، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو حسم التأهل وتأكيد التواجد بين كبار القارة في الصين العام المقبل.

وقال حمد في تصريح للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: نتطلع لاستعادة تألق منتخب النشامى وقيادته للمكانة التي يستحق في آسيا، والمضي قدماً نحو الصين في العام المقبل، بمنتخب قوي قادر على تقديم المستوى المطلوب خلال البطولة.

ويشارك بالتصفيات 24 منتخباً، تم تقسيمهم إلى ست مجموعات، بواقع أربع فرق في كل مجموعة بحسب مستوياتهم، مع وضع كل دولة مستضيفة في مجموعة.

وضمت المجموعة الثانية فلسطين، الفلبين، اليمن ومنغوليا، فيما جاء بـ”الثالثة” أوزبكستان، تايلاند، المالديف وسريلانكا، و”الرابعة” الهند، هونج كونج، أفغانستان وكمبوديا، فيما جاء البحرين وتركمانستان وماليزيا وبنغلادش، بـ “الخامسة”، وأخيراً قيرغيزستان وطاجيكستان ومينيمار وسنغافورة بالمجموعة السادسة.

ويتأهل عن التصفيات القادمة 11 فريقاً، لينضموا إلى المنتخبات التي ضمنت تواجدها بالبطولة، بعد عبورها من الدور الثاني للتصفيات في وقت سابق إلى الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022، وعددها 12، إضافة إلى قطر التي تستعد لاستضافة المونديال.