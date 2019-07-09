المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي يشارك في بطولة العالم

عمان – الغد – توجهت الثلاثاء بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي إلى العاصمة الكازاخستانية نور سلطان وذلك للمشاركة في منافسات في بطولة العالم والتي ستقام خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٠ يوليو الجاري.

ويترأس وفد المنتخب البارالمبي الأردني أمين عام اللجنة البارالمبية الأردنية مها البرغوثي وتضم كل من أحمد الحياصات معالجاً، عيسى هلال مدرباً و7 لاعبين ولاعبات هم عمر قرادة، خميس الشبلي، عبد الكريم خطاب، معتز الجنيدي، محمد طربش، محمد أبو عرار محمد الشنيطي ، ثروة الحجاج وأسماء عيسى.

وأكد المدرب عيسى هلال على جاهزية المنتخب الوطني للتنافس على المراكز الأولى في بطولة العالم وذلك بعد فترة إعداد وسلسلة تدريبات في صالة مجمع الأمير رعد بن زيد إضافة إلى معسكر داخلي لمدة عشرة أيام.

يذكر أن المنتخب الوطني كان قد حصد في النسخة الماضية من بطولة العالم والتي جرت في مدينة مكسيكو سيتي عام ٢٠١٧ على ٣ ميداليات ، فضية للاعب عمر قرادة وبرونزية للاعبان جميل الشبلي وعبدالكريم الخطاب