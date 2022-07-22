المنتخب الوطني لرفع الأثقال يكثف تحضيراته استعدادا لدورة ألعاب التضامن الإسلامي

عمان – يصعد المنتخب الوطني لرفع الأثقال تحضيراته للمشاركة في منافسات النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي والتي تستضيفها مدينة قونية التركية خلال الفترة من 9 إلى 18 آب (أغسطس) المقبل.

وسيمثل المنتخب الوطني في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقبلة، المدرب علي رشاد واللاعبين، عدلة محمد حسونة (وزن ٤٩ كغم) وإبراهيم الفرارجة (وزن 67 كغم).

ويتطلع المنتخب الوطني لرفع الأثقال لمشاركة إيجابية واكساب اللاعبين الخبرة وفرصة الاحتكاك مع لاعبين كبار ومنتخبات متطورة ومعروفة على مستوى رياضة رفع الأثقال.

وتحدث مدرب المنتخب الوطني، علي رشاد، عن مشاركة المنتخب في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقبلة قائلاً:” البطلان ابراهيم الفرارجة وعدلة حسونة هما من أميز اللاعبين الشبان في الأردن، ومشاركتهما هذه ستمنحهما الخبرة لأنهما سينافسان مع لاعبين من مدارس مميزة في رياضة رفع الأثقال”.

هذا وتقام منافسات رفع الأثقال في قونية خلال الفترة من 11 إلى 15 الشهر المقبل.

وتعود رياضة رفع الأثقال لتمثيل الأردن في دورات ألعاب التضامن الإسلامي بعد ظهورها في النسخة الأولى والتي جرت في مكة المكرمة عام 2005 وحاز خلالها المرحوم عوض العابودي على ميداليتين برونزيتين.

يذكر أن الأردن يُشارك في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقبلة ببعثة تتكون من 11 رياضة وهي، الرماية والسباحة والجمباز والكراتيه ورفع الأثقال والمصارعة والكيك بوكسينج والمبارزة والتايكواندو وكرة السلة 3×3 وألعاب القوى.