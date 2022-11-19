المنتخب الوطني لكرة السلة يتقدم مركزا في التصنيف العالمي

خالد تيسير العميري – تقدم المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مركزا واحدا في التصنيف الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة السلة، ليحل في المركز 34 عالميا والخامس آسيويا والثاني عربيا برصيد 337.8 نقطة.

ويأتي هذا التقدم في التصنيف، بعدما فاز المنتخب الوطني على نيوزيلندا (92-75) وخسر من الفلبين (66-74)، ضمن النافذة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2023 في اليابان والفلبين وأندونيسيا “استضافة مشتركة”.

وكان “صقور الأردن” تقدم ثلاثة مراكز في التصنيف الصادر عن “فيبا” بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، محتلا المركز 35 عالميا والسادس آسيويا والثاني عربيا برصيد 331.5، فيما كان أفضل تصنيف يحتله المنتخب الوطني في العام 2011 بعد إحرازه المركز الثاني في بطولة آسيا، محتلا المركز 28 عالميا برصيد 33.8 نقطة، والرابع آسيويا خلف الصين وإيران ولبنان، والثاني عربيا خلف لبنان آنذاك.

آسيويا، حافظت أستراليا على صدارتها لتصنيف منتخبات القارة برصيد 740.3 نقطة، يليها المنتخب الإيراني ثانيا برصيد 452.5 نقطة، ثم نيوزيلندا ثالثة برصيد 431.5 نقطة، وحلت الصين رابعة برصيد 407.7 نقطة، وتقدمت الأردن للمركز الخامس برصيد 337.8 نقطة، وتراجعت كوريا الجنوبية للمركز السادس برصيد 332.1 نقطة، وحلت اليابان سابعة برصيد 327.9 نقطة، والفلبين ثامنة برصيد 315.7 نقطة، ولبنان تاسعة برصيد 307.2 نقطة، وكازاخستان عاشرة برصيد 152.5 نقطة.

أما عالميا، فقفزت إسبانيا إلى صدارة الترتيب برصيد 758.6 نقطة، تليها الولايات المتحدة الأميركية ثانية برصيد 757.5 نقطة، وأستراليا ثالثة برصيد 740.3 نقطة، ثم الأرجنتين رابعة برصيد 734.3 نقطة، واستقرت فرنسا بالمركز الخامس برصيد 715.0 نقطة، وصربيا سادسة برصيد 710.9 نقطة، وسلوفينيا سابعة برصيد 704.3 نقطة، وحلت ليتوانيا في المركز الثامن برصيد 669.5 نقطة، واليونان تاسعة برصيد 665.9 نقطة، وإيطاليا عاشرة برصيد 646.6 نقطة.

وعلى مستوى منتخبات القارة السمراء، حافظت نيجيريا على صدارتها لتصنيف المنتخبات الإفريقية برصيد 460.1 نقطة، تليها تونس ثانية برصيد 447.5 نقطة، والسنغال ثالثة برصيد 329.9 نقطة، وأنغولا رابعة برصيد 310.6 نقطة، وساحل العاج خامسة برصيد 306.2 نقطة، ومصر سادسة برصيد 194.2 نقطة، وجنوب السودان سابعة برصيد 160.2 نقطة، والرأس الأخضر ثامنة برصيد 148.8 نقطة، والكاميرون تاسعة برصيد 146.0 نقطة، والكونغو الديمقراطية عاشرة برصيد 139.4 نقطة.