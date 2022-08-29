المنتخب الوطني لكرة السلة يخسر أمام نيوزيلندا في تصفيات كأس العالم

عمان – الغد- تعرض المنتخب الوطني لكرة السلة، اليوم الاثنين، للخسارة أمام المنتخب النيوزيلندي ٧٢-١٠٠، ضمن مباريات الدور الثاني والحاسم من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم (٢٠٢٣).

وأظهر المنتخب النيوزيلندي تفوقاً منذ البداية حيث أنهى الربع الأول متقدماً بفارق ١٩ نقطة (١٠-٢٩) قبل أن يتفوق المنتخب الوطني في الربع الثاني بفارق نقطة واحدة (٢٤-٢٣).

ونجح المنتخب النيوزيلندي في حسم الربعين الثالث والرابع لصالحه ٢٤-١٧ و٢٤-٢١ ليُحقق الفوز في المباراة.

هذا وسيلتقي المنتخب الوطني في النافذة المقبلة من التصفيات مع المنتخب الفلبيني يوم ١٠ نوفمبر القادم قبل أن يلتقي مع المنتخب النيوزيلندي يوم ١٣ من الشهر ذات