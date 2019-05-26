المنتخب الوطني لكرة السلة 3X3 ينهي مشواره في كأس آسيا

عمان – الغد – خرج المنتخب الوطني لكرة السلة 3×3 من منافسات بطولة كأس آسيا والمقامة في مدينة تشانغشا الصينية من الدور ربع النهائي بخسارته أمام منغوليا بنتيجة 21- 16 في المباراة التي جمعت الفريقين صباح اليوم الأحد.

وكان المنتخب قد تأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة في أعقاب تصدره لمجموعته بعد تحقيقه لفوزين على كل من اليابان وتركمانستان.

وبالعودة إلى مجريات المباراة ، فقد بدأت المباراة بتكافؤ كبير بين الفريقين مع أفضلية للمنتخب الوطني لكن سرعان ما تحولت السيطرة للمنتخب المنغولي – وصيف النسخة الماضية وحامل اللقب في 2017- لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 21-16.

وسجل نقاط منتخبنا الوطني في هذه المباراة : محمود عابدين (٩ نقاط) ، يوسف أبو وزنة (٥ نقاط) ، خالد أبو عابود (نقطتين).