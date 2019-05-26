آخر الأخبار الرياضةالرياضة

المنتخب الوطني لكرة السلة 3X3 ينهي مشواره في كأس آسيا

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – خرج  المنتخب الوطني لكرة السلة 3×3  من منافسات بطولة كأس آسيا والمقامة في مدينة تشانغشا الصينية من الدور ربع النهائي بخسارته أمام منغوليا بنتيجة 21- 16 في المباراة التي جمعت الفريقين صباح اليوم الأحد.

وكان المنتخب قد تأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة في أعقاب تصدره لمجموعته بعد تحقيقه لفوزين على كل من اليابان وتركمانستان.

وبالعودة إلى مجريات المباراة  ، فقد بدأت المباراة بتكافؤ كبير بين الفريقين مع أفضلية للمنتخب الوطني لكن سرعان ما تحولت السيطرة للمنتخب المنغولي – وصيف النسخة الماضية وحامل اللقب في 2017- لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 21-16.

وسجل نقاط منتخبنا الوطني في هذه المباراة : محمود عابدين (٩ نقاط) ، يوسف أبو وزنة (٥ نقاط) ، خالد أبو عابود (نقطتين).

مقالات ذات صلة

اختتام بطولة الكردي الرمضانية الأولى بخماسي كرة القدم

منذ 28 دقيقة

رابطة قدامى لاعبي مخيم حطين.. تكسب الرهان

منذ ساعتين

وفد كروي آسيوي يزور الأردن لتقييم مناهج التدريب

منذ ساعتين

إصدار جدول مباريات منتخب الشباب تحت 19 عاما بالتصفيات الآسيوية

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock