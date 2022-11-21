المنتخب الوطني لكرة القدم تحت سن 23 يبدأ تدريباته

عمان – بدأ المنتخب الوطني ت 23 تدريباته البدنية والفنية، بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، اليوم الاثنين استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وشهدت التدريبات التي أقيمت على ملعب الكرامة بحضور مدرب المنتخب الوطني عدنان حمد، عددا من الجمل الفنية والتدريبات البدنية للوقوف على مستوى اللاعبين.

وحث حمد في حديثه للاعبين، تقديم أفضل المستويات، للوصول إلى تمثيل منتخب النشامى مستقبلاً.

وشارك في التدريبات 31 لاعبا: أحمد الجعيدي، قيس عباسي، محمد عياد، عمار توهان، دانيال عفانة، معتصم الجعبري، عامر جاموس، عون المحارمة، وسيم الريالات، زيد زيادة، فيصل أبو شنب، أحمد صبرة، محمد هشام، مالك علان، ليث أبو رحال، ماهر الشحري، بهاء الشملتي، هايل الذيابات، بشار الذيابات، هاشم بني خالد، أحمد سعادة، سيف الدين البشابشة، جعفر المحسيري، مهند العرامشة، هيثم البدندي، موسى العمري، مجد الزايد، محمد بدوي، محمد أبو طه، عارف الحاج محمد، عبدالرحمن أبو دقر.

ويأتي تجمع المنتخب في إطار التحضيرات للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.--(بترا)