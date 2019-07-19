المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ معسكره التدريبي في اسطنبول

بلال الغلاييني

عمان – يشهد مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم بالعاصمة بغداد مساء اليوم إصدار الجدول الرسمي لمنافسات بطولة غرب آسيا التاسعة لمنتخبات الرجال، والتي تنطلق في اربيل اعتبارا من يوم 30 تموز (يوليو) الحالي بمشاركة منتخبات السعودية والكويت والبحرين وسورية ولبنان وفلسطين واليمن والعراق.

وتقام لقاءات البطولة وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، في الوقت الذي يتأهل فيه فريق واحد عن كل مجموعة إلى المباراة النهائية، حيث جاء المنتخب الوطني على رأس المجموعة الثانية التي ضمت منتخبات السعودية والكويت والبحرين، بينما ضمت المجموعة الثانية العراق وسورية ولبنان وفلسطين واليمن، وسيصار في اجتماع اليوم الذي يحضره مندوبون عن المنتبخات الوطنية المشاركة وأعضاء اللجنة الفنية المشرفة، مناقشة التعليمات الفنية والإدارية، إلى جانب إصدار الجدول الرسمي الكامل.

وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة باعتبارها محطة إعداد رئيسية تأهباً لبدء التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، حيث جاء المنتخب الوطني في المجموعة الثانية القوية، إلى جانب منتخبات أستراليا والصين تايبيه والكويت ونيبال.

ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في التصفيات في الخامس من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل بلقاء الصين تايبيه على ملعب الأخير، ثم يستقبل الكويت يوم 10 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل بالعاصمة عمان، قبل أن يتوجه إلى نيبال لمواجهة منتخبها يوم 15 من الشهر ذاته.

ويستكمل المنتخب الوطني طريقه في التصفيات يوم 14 تشرين الثاني (نوفمبر) بلقاء المنتخب الأسترالي في العاصمة عمان، قبل أن يستضيف منتخب الصين تايبيه بعد خمسة أيام، على ان يتوقف المشوار حتى 31 آذار (مارس) من العام القادم بلقاء الكويت خارج القواعد، ثم نيبال 4 حزيران (يونيو) قبل السفر لمواجهة استراليا في سيدني 9 من الشهر ذاته.

تحضيرات في اسطنبول

ودخل المنتخب الوطني معسكره التدريبي في مدينة اسطنبول التركية بعد أن وصلها أمس، حيث يتخلل المعسكر إلى جانب التدريبات اليومية المكثفة خوض مباراتين وديتين، وذلك للوقوف على الحالة الفنية والجاهزية الكامل للاعبين لاختيار 23 لاعبا لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا التاسعة. وتضم تشكيلة المنتخب الوطني التي اختارها المدير الفني البلجيكي فيتال بوركيلمانز كلا من اللاعبين معتز ياسين، أحمد عبد الستار، يزيد أبو ليلى، براء مرعي، أحمد الصغير، أنس بني ياسين، طارق خطاب، يزن العرب، سالم العجالين، محمد بني عطية، فراس شلباية، احسان حداد، يوسف أبو جزر، خليل بني عطية، أحمد سمير، نور الروابدة، صالح راتب، سعيد مرجان، مصعب اللحام، يوسف الرواشدة، حسان زحراوي، محمد ابو زريق، أحمد عرسان، عبدالله العطار، حمزة الدردور ومحمد الزعبي.

وكان المنتخب الوطني قد خضع في الفترة الماضية الى معسكر تدريبي داخلي اشتمل على التدريبات اليومية، والاختبارات البدنية الشاملة.