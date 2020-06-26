المنتخب الوطني لكرة اليد يباشر تدرباته استعدادا لبطولة آسيا

عمان – الغد – باشر المنتخب الوطني لكرة اليد لفئة الشباب تدريباته في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب كأول نشاط لاتحاد كرة اليد بعد عودة القطاع الرياضي والذي توقف لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا.

وتأتي تدريبات المنتخب استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا والمقرر إقامتها في إيران خلال الفترة من ٦ إلى ١٥ تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وسط شكوك تحوم حول إقامة البطولة في الموعد المحدد بسبب استمرار انتشار وباء كورونا في إيران.

واتخذ اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور تيسير المنسي كافة الإجراءات الوقائية لعودة تدريب منتخب الشباب من خلال الإلتزام بالإجراءات الصحية التي حددتها اللجنة الأولمبية الأردنية لعودة تدريبات المنتخبات الوطنية المختلفة.

وأشار الدكتور تيسير المنسي خلال حديثه للجنة الأولمبية إلى أن عودة تدريبات منتخب الشباب هي المحطة الأولى لعودة نشاطات الاتحاد من تدريبات ومسابقات بعد التوقف.

وقال الدكتور المنسي :” بدأ منتخب الشباب تدريباته منذ منتصف الأسبوع الحالي استعداداً للبطولة الآسيوية والتي لا تزال قائمة رغم الشكوك حول إقامتها في موعدها المحدد ولكن علينا أن نكون على أتم الاستعداد سواءً لهذه البطولة أو البطولات الاخرى القادمة ولاسيما أن عودة التدريبات ضرورية لإستعادة اللاعبين للياقتهم البدنية والتي تأثرت بسبب فترة الحظر ونحن في الاتحاد نجد بهذا المنتخب الركيزة الأساسية لمنتخب الكبار ومستقبل كرة اليد الأردنية”.

وأضاف :” كاتحاد نحرص أن تكون جميع تدريبات منتخباتنا الوطنية تتوافق مع الإجراءات الوقائية والصحية التي حددتها اللجنة الأولمبية حفاظاً على السلامة العامة من خلال إقتصار التدريبات على اللياقة البدنية والمهارات الفنية وتجنباً لأي احتكاك بين اللاعبين في المرحلة الحالية كما أن لكل لاعب أدواته وكراته الخاصة التي لا يشترك بها مع أي لاعب آخر”.

وأوضح الدكتور المنسي أن الاتحاد الأردني في تواصل مستمر مع الاتحادين الآسيوي والدولي فيما يخص التوجيهات والتعليمات المناسبة المتعلقة برياضة كرة اليد خلال المرحلة المقبلة.

وستنطلق اليوم الجمعة الندوات الخاصة التي يقيمها الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر تقنية (الاتصال المرئي)، وتستمر لغاية ٢٥ تموز المقبل وتتمحور حول القوانين واللوائح والتعديلات الفنية التي اصابت اللعبة حيث دعى الاتحاد الأردني لكرة اليد جميع المدربين والحكام والمراقبين الفنيين لضرورة المشاركة في فعاليات الدورة بصورة فعالة والاستفادة من جميع الندوات التي تعتبر غاية في الأهمية.

وحول خطة الاتحاد المُعدلة والتي تأثرت بطبيعة الحال بسبب توقف القطاع الرياضي في الأردن أكد الدكتور المنسي أن بطولة واحدة تأثرت من التوقف وهي مسابقة دوري الشباب والتي كانت قد انطلقت بداية شهرآذار (مارس) الماضي قبل أن يتم إيقافها مشيراً إلى أن البطولة من المقرر أن تستكمل مع نهاية شهر آب (أغسطس) المقبل إلى جانب توقف نشاطات مراكز الواعدين المنشترة في جميع مناطق المملكة.

وفيما يخص بطولة دوري الرجال أكد رئيس اتحاد كرة اليد أن النية تتجه لبدء منافسات المسابقة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) القادم فيما ستقام بطولة السيدات والناشئات في شهر أيلول وبطولة الدرجة الثانية وكأس الأردن مع بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) مؤكداً أن الاتحاد باشر في وضع البروتوكول الطبي الخاص لهذه البطولات لتكون جميع الأمور في الإطار الصحي السليم وخلال الأيام المقبلة سيتم الاعتماد المواعيد النهائية لكافة بطولات الاتحاد.